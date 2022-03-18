Мисс МВД на работу вернулась на белом Mercedes. В Беларуси выбрали самую красивую девушку в погонах

Новости Беларуси. В Министерстве внутренних дел наградили победителей фото- и видеоконкурса «В объективе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году свои работы представили более 400 авторов. Познакомиться с фотошедеврами финалистов можно было на выставке. Жюри оценивало в первую очередь оригинальность.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Сегодня нет, наверное, уголка на нашей карте, на карте Беларуси, откуда бы не пришли эти работы. Для нас каждая работа – это очень важно, потому что это чья-то жизнь, чья-то история, в целом работа. Люди отдали время, чтобы сделать приятное кому-то из своих близких и сегодня всем нам, показали то, чего мы, может быть, даже и не видим.

И сегодня также стало известно имя самой красивой девушки в погонах – «Мисс МВД – 2022». Обладательницей этого титула стала Ксения Цупрун, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Дзержинского РОВД. В торжественной обстановке победительнице вручили награду и памятные подарки.

Ксения Цупрун, победительница конкурса «В объективе» в номинации «Мисс МВД – 2022»:

Для меня была очень неожиданна в принципе организация данного конкурса, поскольку сотрудница Министерства внутренних дел должна не только быть красивой, но и в первую очередь добросовестно выполнять свои служебные обязанности. Конкурс приковал к экранам мобильных телефонов огромное количество людей. Все следили, все наблюдали за исходом событий.