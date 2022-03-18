«В безветренную погоду и на безопасном расстоянии от зданий». Как правильно жечь сухую траву?

Новости Беларуси. В Минской области с начала весны спасатели ликвидировали свыше 300 возгораний сухой растительности. Чтобы минимизировать количество происшествий, работники МЧС сейчас увеличили количество профилактических рейдов в частном секторе. Ежедневно мониторят потенциально опасные участки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

– Костры разводите. Требования знаете все?

– Требования знаем, да. Ведро воды…

Весна – традиционное время наведения порядка на приусадебных участках. Сергей Николаевич живет в агрогородке Марково. После зимы избавляется от сухой травы. Но все согласно правилам.

В феврале проводили обрезку деревьев. Потому что деревья надо обрезать, пока морозики. Полежали месяц, немножко подсохли. Костер развели, вокруг костра вода стоит.