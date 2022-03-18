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«В безветренную погоду и на безопасном расстоянии от зданий». Как правильно жечь сухую траву?

18 марта 2022 15:20
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Новости Беларуси. В Минской области с начала весны спасатели ликвидировали свыше 300 возгораний сухой растительности. Чтобы минимизировать количество происшествий, работники МЧС сейчас увеличили количество профилактических рейдов в частном секторе. Ежедневно мониторят потенциально опасные участки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

«В безветренную погоду и на безопасном расстоянии от зданий». Как правильно жечь сухую траву?-1

Костры разводите. Требования знаете все?
– Требования знаем, да. Ведро воды…

«В безветренную погоду и на безопасном расстоянии от зданий». Как правильно жечь сухую траву?-4

Весна – традиционное время наведения порядка на приусадебных участках. Сергей Николаевич живет в агрогородке Марково. После зимы избавляется от сухой травы. Но все согласно правилам.

«В безветренную погоду и на безопасном расстоянии от зданий». Как правильно жечь сухую траву?-7

В феврале проводили обрезку деревьев. Потому что деревья надо обрезать, пока морозики. Полежали месяц, немножко подсохли. Костер развели, вокруг костра вода стоит.

«В безветренную погоду и на безопасном расстоянии от зданий». Как правильно жечь сухую траву?-10

Чтобы избежать беды, сотрудники МЧС ежедневно отправляются в рейды, проверяют частный сектор.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Пожар # общество # Анна Куртасова # Иван Мацевич # Денис Ушацкий # Фотофакт

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