Эта история всколыхнула белорусскую творческую среду. Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства.
Уже в это воскресенье, 20 марта, в 10:40. Не пропустите.
Сам себе режиссер, а также сценарист, актер, директор, кастинг-менеджер и переводчик. Или театральное чудо от белорусских гимназистов.
Пришла идея сделать что-то действительно масштабное, не просто какой-то местечковый уровень, а что-то великое.
Молодое поколение, которое мы заслужили.
Вось за гэты асколак і атрымаў свой цяперашні пост.
Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие» на 2,5 часа: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.
Перед вами стояли все трое, это претенденты на золотую медаль. Это те дети, которые будут представлять гимназию № 50 Минска на олимпиадах по физике, математике.
О внешкольной работе на 10 баллов: без участия учителей и кураторов.
Смотрите 20 марта в 10:40 ток-шоу о главных событиях Минска.