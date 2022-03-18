Эта история всколыхнула белорусскую творческую среду. Анонс «Большого города»

Сам себе режиссер, а также сценарист, актер, директор, кастинг-менеджер и переводчик. Или театральное чудо от белорусских гимназистов.

Уже в это воскресенье, 20 марта, в 10:40. Не пропустите.

Новости Беларуси. В программе « Большой город » история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства.

Пришла идея сделать что-то действительно масштабное, не просто какой-то местечковый уровень, а что-то великое.

Перед вами стояли все трое, это претенденты на золотую медаль. Это те дети, которые будут представлять гимназию № 50 Минска на олимпиадах по физике, математике.

О внешкольной работе на 10 баллов: без участия учителей и кураторов.