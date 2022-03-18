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Эта история всколыхнула белорусскую творческую среду. Анонс «Большого города»

18 марта 2022 15:58
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства.

Уже в это воскресенье, 20 марта, в 10:40. Не пропустите.

Сам себе режиссер, а также сценарист, актер, директор, кастинг-менеджер и переводчик. Или театральное чудо от белорусских гимназистов.

Эта история всколыхнула белорусскую творческую среду. Анонс «Большого города»-1

Пришла идея сделать что-то действительно масштабное, не просто какой-то местечковый уровень, а что-то великое.

Молодое поколение, которое мы заслужили.

Эта история всколыхнула белорусскую творческую среду. Анонс «Большого города»-4

Вось за гэты асколак і атрымаў свой цяперашні пост.

Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие» на 2,5 часа: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.

Эта история всколыхнула белорусскую творческую среду. Анонс «Большого города»-7

Перед вами стояли все трое, это претенденты на золотую медаль. Это те дети, которые будут представлять гимназию № 50 Минска на олимпиадах по физике, математике.

О внешкольной работе на 10 баллов: без участия учителей и кураторов. 

Смотрите 20 марта в 10:40 ток-шоу о главных событиях Минска.

# Культура # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Фотофакт

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