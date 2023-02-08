Слушать музыку можно не дольше часа в день. Как выбрать безопасные наушники?

Сегодня нередко можно увидеть прохожих или пассажиров в общественном транспорте в наушниках. Это неудивительно, потому что гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но как минимизировать вред от использования наушников и выбрать наиболее безопасные, пробуем разобраться.

Анастасия Гомолко, врач-оториноларинголог: Существует четыре вида наушников. Первый – это внутриканальные наушники, они считаются самыми опасными, поскольку они вставляются непосредственно в наружный слуховой проход, полностью его герметизируют, и звук падает сразу на барабанную перепонку, таким образом оказывая наибольшее влияние на орган слуха.

Второй вид – это вставные наушники. Они считаются более безопасными, чем внутриканальные, поскольку обладают рассеиванием звука. Он отражается от стенок уха и не попадает на барабанную перепонку.

Анастасия Гомолко:

Третий вид считается более безопасным, это накладные наушники. У них есть один минус, что они не всегда хорошо шумоподавляют, нужно увеличивать громкость, чтобы не слышать звуков окружающей среды. Четвертый вид – самый безопасный. Это мониторные наушники, полноразмерные наушники. Они полностью захватывают ушную раковину, звук рассеивается, таким образом меньше воздействует на орган слуха.

При использовании наушников стоит помнить, что уровень шума не должен превышать отметки в 90 децибел. В противном случае это может привести к частичной или полной потере слуха. Чтобы не навредить своему здоровью, стоит придерживаться некоторых рекомендаций.