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За сутки 1902 новых случая заражения. Данные Минздрава по коронавирусу на 2 января

02 января 2021 11:57
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Новости Беларуси. Данные Минздрава по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1902 новых случая коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И во время зимних каникул. Как обрабатывают помещения во время работы школьных лагерей?

Число выписанных пациентов – больше 3 тысяч.

Таким образом, количество заражений приближается к 200 тысячам.

За сутки 1902 новых случая заражения. Данные Минздрава по коронавирусу на 2 января-1

Ежедневно специалисты проводят свыше 20 тысяч тестов. Общее количество исследований с начала пандемии уже превышает 4 миллиона. Медики продолжают самоотверженную работу в борьбе с COVID.

За сутки 1902 новых случая заражения. Данные Минздрава по коронавирусу на 2 января-4

К сожалению, иногда вирус оказывается сильнее. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1442 человека с выявленным COVID-19.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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