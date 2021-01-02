За сутки 1902 новых случая заражения. Данные Минздрава по коронавирусу на 2 января

Новости Беларуси. Данные Минздрава по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1902 новых случая коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И во время зимних каникул. Как обрабатывают помещения во время работы школьных лагерей? Число выписанных пациентов – больше 3 тысяч. Таким образом, количество заражений приближается к 200 тысячам.

Ежедневно специалисты проводят свыше 20 тысяч тестов. Общее количество исследований с начала пандемии уже превышает 4 миллиона. Медики продолжают самоотверженную работу в борьбе с COVID.