В Дзержинске прошёл областной инклюзивный фестиваль творчества «Зажги свою звезду»

Новости Беларуси. «Зажги свою звезду»: областной инклюзивный фестиваль творчества в Дзержинске собрал более 300 особенных детей со всей Минской области. С него в центральном регионе стартовали новогодние мероприятия благотворительного марафона «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На площади рядом с городским Домом культуры ребят приветствовали сказочные персонажи. У главной елки организовали локации с интерактивами. А на сцене ребята с особенностями развития представили свои вокальные выступления, литературное творчество, игру на музыкальных инструментах, хореографию и театральное искусство. Также открылась выставка-презентация декоративного творчества, где дети представили лучшие творческие работы.

Вероника Стречко, ученица средней школы № 13 Слуцка:

Я люблю рисовать пейзажи. Меня это очень вдохновляет. Особенно на берегу реки. Я решила изобразить это на рисунке.

Денис Королев, учащийся Вилейской специальной школы-интерната:

Сделал поделку. Искал сначала в интернете. Распечатал и перевел сам на фанеру. Сам красиво выпилил из лобзика, и у меня получилась такая хорошая поделка.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Шесть лет мы неизменно начинаем этот благотворительный марафон в рамках инклюзивного фестиваля «Зажги свою звезду» для детей с особенностями психофизического развития. Мы ее начали раньше – 1 декабря. В каждом учреждении проходит мероприятие «30 добрых дел». Мы не считаем дела по количеству, потому что 30 добрых дел впоследствии выльются в сотни и сформируют доброго человека. Это главная задача нашей системы образования – формировать доброго, любящего человека и, конечно же, любящего свою страну.