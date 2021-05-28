Главред газеты о попытках поговорить с протестующими: люди агрессивно стали реагировать, когда услышали, что я из госиздания

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Катя, а как у вас в редакции? Как вы пережили август и каким образом вы сформировали или для себя решили, какой будет стратегия вашей редакции?
Екатерина Воробьева, главный редактор газеты «Единство»:
Когда был август, и бчбшные друзья стали говорить, что на телевидении делаются специальные кадры, какие-то провокации, я решила испробовать это на себе, чтобы понять, так это или не так. Когда у нас в городе собирался небольшой митинг бчбшный, я взяла оператора, у нас есть своя камера, хоть мы и газета, и вышла на площадь. Хорошо, что были сотрудники РУВД, потому что в некоторый момент я понимала, что действительно немножечко опасно, потому что люди достаточно агрессивно стали реагировать, когда услышали, что я из государственного издания. Я согласна с коллегой, что этим людям не нужен диалог. С одной женщиной мне удалось поговорить, которая общими фразами (я спросила, что ее не устраивает) сказала: меня не устраивает, как работают законы. Какой-то конкретики все равно я не получила.
Кирилл Казаков:
А вот это ощущение «мы – они»? Мы говорили до ток-шоу, что появилось это понятие. Например, мы с Аленой и с коллегами с СТВ не замечаем, как мы уже обозначаем «мы – они». Есть у вас такое «мы – они»?
Екатерина Воробьева:
У нас есть такое. Даже такой пример приведу. Я достаточно активна в своем Facebook, мне много грязи писали оппоненты в Facebook.
Кирилл Казаков:
Это нормальная история.
Екатерина Воробьева:
Первое время я отвечала на комментарии, я какую-то высказывала свою позицию. А потом в некоторый момент я поняла, что мы не поймем друг друга, потому что у них, наверное, нет цели единения. У них есть цель свергнуть эту власть.
Кирилл Казаков:
Какая вам позиция ближе: позиция Юли Бешановой, которая пытается уравновесить всю эту ситуацию, или позиция Гриши Азаренка, который просто наступает? Чтобы понимать срез общества. Мы же не только в Минске живем, мы живем по всей Беларуси. И в Минске, возможно, мы, пройдя вот эти очень суровые дни, нам кажется: Гриша, давай. «Меня обидели, давай ты им».
Екатерина Воробьева:
Мне кажется, что тактика Гриши более действенна. Я когда смотрела выпуски Гриши и с некоторыми обсуждала, становится страшно и как-то даже не хочется попасть в его выпуски. Мне кажется, что он действительно бьет в точку.
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