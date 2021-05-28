Главред газеты о попытках поговорить с протестующими: люди агрессивно стали реагировать, когда услышали, что я из госиздания

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Катя, а как у вас в редакции? Как вы пережили август и каким образом вы сформировали или для себя решили, какой будет стратегия вашей редакции?

Екатерина Воробьева, главный редактор газеты «Единство»:

Когда был август, и бчбшные друзья стали говорить, что на телевидении делаются специальные кадры, какие-то провокации, я решила испробовать это на себе, чтобы понять, так это или не так. Когда у нас в городе собирался небольшой митинг бчбшный, я взяла оператора, у нас есть своя камера, хоть мы и газета, и вышла на площадь. Хорошо, что были сотрудники РУВД, потому что в некоторый момент я понимала, что действительно немножечко опасно, потому что люди достаточно агрессивно стали реагировать, когда услышали, что я из государственного издания. Я согласна с коллегой, что этим людям не нужен диалог. С одной женщиной мне удалось поговорить, которая общими фразами (я спросила, что ее не устраивает) сказала: меня не устраивает, как работают законы. Какой-то конкретики все равно я не получила.

Кирилл Казаков:

А вот это ощущение «мы – они»? Мы говорили до ток-шоу, что появилось это понятие. Например, мы с Аленой и с коллегами с СТВ не замечаем, как мы уже обозначаем «мы – они». Есть у вас такое «мы – они»?

Екатерина Воробьева:

У нас есть такое. Даже такой пример приведу. Я достаточно активна в своем Facebook, мне много грязи писали оппоненты в Facebook.

Кирилл Казаков:

Это нормальная история.

Екатерина Воробьева:

Первое время я отвечала на комментарии, я какую-то высказывала свою позицию. А потом в некоторый момент я поняла, что мы не поймем друг друга, потому что у них, наверное, нет цели единения. У них есть цель свергнуть эту власть.