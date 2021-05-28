Главный редактор Солигорского телеканала: была ситуация, когда угрожали журналистам, и все приходили чуть ли не с заявлением

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Зоя, скажите мне, Солигорск тоже город, который шатало из-за того, что там находится «Беларуськалий», из-за того, что там пытались собрать стачкомы. Какая стратегия была и, надеюсь, будет у вашего телевидения?

Зоя Михновец, главный редактор Солигорского телеканала:

Я могу сказать, что мы не спали. Первые две недели, конечно, мы не знали, что нам делать, потому что для нас эта ситуация была новая, во-первых. И была такая ситуация, когда угрожали журналистам, и все приходили чуть ли не с заявлением, потому что человек не знал, как себя вести, как сохранить свою семью, как защитить себя от этого негатива. Но потом мы собрались, мы ходили, стримили, мы с Иваном Ивановичем Головатым стояли на одних ступеньках. Когда люди просили диалога, они просто затыкали, не давали слово.

Кирилл Казаков:

Это о том, нужен ли диалог им.

Зоя Михновец:

Нет, конечно. Они не слышат диалог. Во всяком случае, на тот момент диалога не нужно было. Когда опрашивали людей – собственно, что вы хотите? – кто-то говорил: «мы пьем кофе» или «я гуляю». Четкой позиции не было. Когда призывали «Беларуськалий» сложить ручки и не выходить на работу, получалось, что это не наши люди.