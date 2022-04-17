Алёна Дзиодзина: белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы и не будут участвовать в войне

Новости Беларуси. Запад и Украина пытаются и Беларусь втянуть в конфликт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Постоянные провокации, воинственные заявления, концентрация войск у наших границ. А как рекламную акцию они используют так называемые добровольческие батальоны белорусов. Правда, радует одно – с тем человеческим материалам, который там есть, побеждать им придется очень долго и абсолютно безуспешно.

Алена Дзиодзина, психолог:

Все включено – это когда заходишь в так называемый «Белорусский дом» в Варшаве, а там готовы и развивающие занятия с вашим ребенком провести, и на войну отправить, когда тот станет постарше. На первый взгляд, организация предлагает полный набор добрых дел: психологическую поддержку, информацию о возможности переезда в Польшу, занимательные кружки для детей. Или участие в сборе средств на гуманитарную помощь.

Словом, все то, что обычно формирует лимит доверия к организации. И психологически снижает нашу бдительность и критичность ко всему остальному, что там предлагают. Чтобы другие простые люди скорее обманывались, словно бы все, что делает такой «Белорусский дом» – это хорошо. Дьявол в деталях.

Из предложений, которые в этот раз должны настораживать – отправиться воевать добровольцем в Украину. Призыв эффектный, как хвост у павлина. Но агитация умалчивает, что неподготовленный человек на войне не больше, чем просто расстрельное мясо. И многие, кто поехал, уже не вернутся.