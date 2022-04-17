Алёна Дзиодзина: белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы и не будут участвовать в войне
Новости Беларуси. Запад и Украина пытаются и Беларусь втянуть в конфликт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Постоянные провокации, воинственные заявления, концентрация войск у наших границ. А как рекламную акцию они используют так называемые добровольческие батальоны белорусов. Правда, радует одно – с тем человеческим материалам, который там есть, побеждать им придется очень долго и абсолютно безуспешно.
Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина продолжат в авторской рубрике «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Все включено – это когда заходишь в так называемый «Белорусский дом» в Варшаве, а там готовы и развивающие занятия с вашим ребенком провести, и на войну отправить, когда тот станет постарше. На первый взгляд, организация предлагает полный набор добрых дел: психологическую поддержку, информацию о возможности переезда в Польшу, занимательные кружки для детей. Или участие в сборе средств на гуманитарную помощь.
Словом, все то, что обычно формирует лимит доверия к организации. И психологически снижает нашу бдительность и критичность ко всему остальному, что там предлагают. Чтобы другие простые люди скорее обманывались, словно бы все, что делает такой «Белорусский дом» – это хорошо. Дьявол в деталях.
Из предложений, которые в этот раз должны настораживать – отправиться воевать добровольцем в Украину. Призыв эффектный, как хвост у павлина. Но агитация умалчивает, что неподготовленный человек на войне не больше, чем просто расстрельное мясо. И многие, кто поехал, уже не вернутся.
Алена Дзиодзина:
Агитаторы на сайте пишут о доблести, чести, о потребности установить справедливость тех, кто с их легкой руки уже поехал воевать в Украину. Но они умалчивают, что многие из этих ребят были склонны к девиантному поведению здесь. У нас.
И благодаря тому, что удалось зафиксировать, становится ясно: они из категории людей, которой нравится переворачивать автобусы, ломать, крушить, проявлять агрессию в отношении других людей. Таких людей воевать ведут не поиски справедливости, а их внутренняя страсть к разрушению. За них даже их матерям сейчас крайне горько и стыдно.
Из призыва на сайте организации буквально фонит манипуляциями на чувстве вины, что якобы мы, белорусы, никак не можем оказать помощь страдающей Украине. И тогда, если бы не добровольцем, то хоть пожертвуя денежку. Косвенно инвестируя, чтобы военные действия унесли еще больше жизней людей, чтобы кто-то так же еще больше обманывался, а кто-то уезжал воевать, лишь потому что там можно кого-то убить.
Алена Дзиодзина:
И еще кое в чем дом в Варшаве соврал. Белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы «Белорусского дома» в Польше. И не будут участвовать.
Григорий Азаренок: «Из мира Оруэлла, Хаксли и Замятина мы вернем их в реальность. В мир Твардовского и Шолохова». Читайте здесь.