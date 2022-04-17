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Алёна Дзиодзина: белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы и не будут участвовать в войне

17 апреля 2022 16:32
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Новости Беларуси. Запад и Украина пытаются и Беларусь втянуть в конфликт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Постоянные провокации, воинственные заявления, концентрация войск у наших границ. А как рекламную акцию они используют так называемые добровольческие батальоны белорусов. Правда, радует одно – с тем человеческим материалам, который там есть, побеждать им придется очень долго и абсолютно безуспешно.  

Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина продолжат в авторской рубрике «Паноптикум».  

Алёна Дзиодзина: белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы и не будут участвовать в войне-1

Алена Дзиодзина, психолог:  
Все включено – это когда заходишь в так называемый «Белорусский дом» в Варшаве, а там готовы и развивающие занятия с вашим ребенком провести, и на войну отправить, когда тот станет постарше. На первый взгляд, организация предлагает полный набор добрых дел: психологическую поддержку, информацию о возможности переезда в Польшу, занимательные кружки для детей. Или участие в сборе средств на гуманитарную помощь.  

Словом, все то, что обычно формирует лимит доверия к организации. И психологически снижает нашу бдительность и критичность ко всему остальному, что там предлагают. Чтобы другие простые люди скорее обманывались, словно бы все, что делает такой «Белорусский дом» – это хорошо. Дьявол в деталях.  

Из предложений, которые в этот раз должны настораживать – отправиться воевать добровольцем в Украину. Призыв эффектный, как хвост у павлина. Но агитация умалчивает, что неподготовленный человек на войне не больше, чем просто расстрельное мясо. И многие, кто поехал, уже не вернутся.  

Алёна Дзиодзина: белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы и не будут участвовать в войне-4

Алена Дзиодзина:  
Агитаторы на сайте пишут о доблести, чести, о потребности установить справедливость тех, кто с их легкой руки уже поехал воевать в Украину. Но они умалчивают, что многие из этих ребят были склонны к девиантному поведению здесь. У нас.  

И благодаря тому, что удалось зафиксировать, становится ясно: они из категории людей, которой нравится переворачивать автобусы, ломать, крушить, проявлять агрессию в отношении других людей. Таких людей воевать ведут не поиски справедливости, а их внутренняя страсть к разрушению. За них даже их матерям сейчас крайне горько и стыдно.  

Из призыва на сайте организации буквально фонит манипуляциями на чувстве вины, что якобы мы, белорусы, никак не можем оказать помощь страдающей Украине. И тогда, если бы не добровольцем, то хоть пожертвуя денежку. Косвенно инвестируя, чтобы военные действия унесли еще больше жизней людей, чтобы кто-то так же еще больше обманывался, а кто-то уезжал воевать, лишь потому что там можно кого-то убить.  

Алёна Дзиодзина: белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы и не будут участвовать в войне-7

Алена Дзиодзина:  
И еще кое в чем дом в Варшаве соврал. Белорусы способны помочь Украине. Если проигнорируют призывы «Белорусского дома» в Польше. И не будут участвовать.  

Григорий Азаренок: «Из мира Оруэлла, Хаксли и Замятина мы вернем их в реальность. В мир Твардовского и Шолохова». Читайте здесь.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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