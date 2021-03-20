Григорий Азарёнок: «Фейки вывалили на головы наивным белорусам в промышленном масштабе. Они изготовили целую фабрику вранья»

Новости Беларуси. Ложь, вранье и фейки – самое популярное и единственное оружие тех, кто пытался устроить в стране государственный переворот. Самая свежая и наиболее возмутительная история – смерть пациента в молодечненской больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трупоеды и падальщики от журналистики попытались обвинить в этом правоохранителей. В своих стремлениях так называемые змагары не чураются ничем – умудрились даже затравить паралимпийца Алексея Талая. Они уже неоднократно доказывали, что за душой у них нет ничего святого. Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Сегодня мы поговорим о главном оружии наших змагаров – о фейках. Из них и вырос весь протест. Они вбрасывали их каждый день, начиная с весны. Вспомните, как они изо всех щелей орали, что тысячи умерших от коронавируса сжигают в крематориях круглосуточно. Без смущения, без стеснения они доводили до безумия население. Григорий Азаренок:

Вспомните счет Виктора Лукашенко в швейцарском банке. С каким удовольствием эту пургу разгоняли абсолютно все змагарские СМИ. Потом сам банк опроверг этот наглый подлог. И что? Извинились они? Нет. Продолжили и дальше извращаться в тупоумном вранье. Григорий Азаренок:

Вспомните их фейковые подсчеты на выборах. Назвали себя «честные люди». Честный змагар – это все равно что проститутка-девственница. И эти люди создали платформу на литовских серверах, где накручивают ботов – сотнями тысяч, миллионами. Григорий Азаренок:

А вспомните окрестинские пытки. Тогда фейки вывалили на головы наивным белорусам в промышленном масштабе. Они изготовили целую фабрику вранья. Даже ставили под заборы изолятора с обратной стороны карусельщиков, которые изображали дикий вопль.

Григорий Азаренок:

Вспомните изнасилованного в глаза и рот Тимура, который потом спокойно сбежал из больницы на своих двоих. Вспомните рыжеволосую путану Василису, которую били 10 омоновцев и не оставили ни одного синяка. Григорий Азаренок:

Посмотрите на этого персонажа. Это Игорь Банцер. Тутбайки и кукухи говорят, что он полмесяца держал сухую голодовку. Вы вообще представляете, что это?

Человек без еды и воды умирает на пятые, максимум восьмые сутки. А он стоит на своих двоих и даже не бледен. Но чем чудовищнее вранье, тем больше в него верят. Фейковые правозащитные центры называют его политзаключенным. Так посмотрите же на него (подробности в видеоматериале). Григорий Азаренок:

А вспомните бесконечные голодовки Игоря Лосика, американского агента, консультанта «Радио Свобода», одного из организаторов мятежа в нашей стране. На поверку он оказался сумасшедшей истеричкой и шантажистом. Пока его коллеги рассказывали о том, что Лосик голодает 41 день, он спокойно себе объедал сокамерников, а своими передачками ни с кем не делился. И стоило только перевести под видеонаблюдение, он тут же захотел покушать. Как вам не противно вариться в этом вранье?

Григорий Азаренок:

У них фейковое все – синяки на местах, которыми они думают. Фейковые протесты. Это когда выходишь на 15 минут, фотографируешься с флагом и убегаешь подальше, пока не увидели твоего позора. У них фейковое голосование. У них фейковые лидеры. Лучше бы Тихановская встала перед камерой и произнесла: я готовилась к этому заявлению семь месяцев, сейчас на восьмом, сыночка назовем Франак, в честь папы. И то было бы правдивее. Григорий Азаренок:

У них фейковые герои и фейковое прошлое, где позор и предательство они называют героизмом. Но еще более подлое они готовят нам будущее. Олигархическое государство с нищим народом, распроданными предприятиями и землей. С границей на востоке и контрабандой на западе. Без собственной армии и без ОДКБ, но с бандитскими группировками и на улице, и в парламенте. И единственное, что они будут делать с народом – фейково белорусизировать. Вытравливать русский язык и православную церковь. Это будет фейковое счастье и фейковая страна. Григорий Азаренок:

И они не брезгуют ничем. Грязнохалатные псевдоврачи рассказали, что из-за визита Президента в молодечненскую больницу погиб человек. Якобы силовики не выпустили врача на экстренную помощь. На самом же деле действительно человек умер в больнице. Но помощь ему оказывали – срочную и экстренную. Никто никакому врачу не мешал. Просто не удалось спасти. Это трагедия. Но трупоедная падаль жадно бросается на труп и начинает на крови разжигать в людях ненависть. Пропадите вы пропадом, бесовские отродья.