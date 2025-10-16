В Украину доставили две партии поставок оружия в рамках PURL – Bloomberg

Киев получил первые поставки оружия по инициативе PURL, финансируемой странами НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Всего запланировано четыре поставки, две из которых уже осуществлены. Ранее Соединенные Штаты временно приостановили поставки из-за сокращения запасов, но Дональд Трамп пообещал возобновить помощь, особенно в оборонительном сегменте.

Программа PURL стартовала в августе и объединила около 20 стран, которые инвестировали два миллиарда долларов.

Россия считает, что подобные действия осложняют мирное урегулирование и вовлекают НАТО в конфликт, предупреждая, что любые поставки боеприпасов будут рассматриваться как законная цель.

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