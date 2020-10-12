Коронавирус, акции протеста и поддержка материнства. Елена Богдан ответила на три актуальных вопроса

Новости Беларуси. Тему поддержки материнства в Беларуси обсудили с гостем студии Новости «24 часа». На вопросы отвечала председатель Белорусского союза женщин, заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
Евгений Поболовец, ведущий:
В Беларуси начинается Неделя матери. Можно ли сказать, что поддержка материнства в нашей стране – это дело государственной важности?
Мы должны стимулировать рождаемость в нашей стране
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Если говорить о государственной поддержке материнства, по одному количеству пособий, которые у нас сегодня есть, по продолжительности декретного отпуска, три года, – редко какая страна себе может позволить такой продолжительный отпуск с выплатой государственного пособия мамам, которые находятся в декретном отпуске. Фактически во всех законодательных актах по различным направлениям социальной сферы у нас прослеживается приоритет материнства и детства.
Когда мы говорим о поддержке матерей, мы все-таки должны говорить о том, что мы должны стимулировать рождаемость в нашей стране.
В чем парадокс? Чем лучше мы живем, тем на более поздний срок мы откладываем материнство. Ведь есть оптимальный возраст – это все-таки 20-29, ну 30 лет. Ну, не позже. Это золотой репродуктивный возраст женщин, потом ребенка завести все сложнее. И здесь уже накладываются вопросы, когда необходимо применение каких-то специальных медицинских вмешательств для того, чтобы семья могла иметь детей.
Когда мы говорим о государственной поддержке семей, ведь последний законодательный акт – это указ Президента о дополнительных мерах по социальной поддержке семей, куда введена на бюджетной основе одна бесплатная попытка ЭКО для семей, которые не могут иметь детей. Это тоже достаточно большой шаг и вклад государства в поддержку наших семей.
Детей берут с собой на эти акции – это уже изначально мама закладывает ребенку, что законодательство – это так
Евгений Поболовец:
Каждые субботу и воскресенье проходят марши несогласных. Буквально вчера в очередной раз видели, как матери берут с собой детей. В комментарии нашему каналу одна женщина сказала (подробнее здесь), что берет свою дочь, чтобы та росла патриотом. Но это ведь несанкционированная акция – мало ли что произойдет, ребенок по разным причинам может пострадать. Почему, на ваш взгляд, у таких матерей не срабатывает инстинкт сохранения своего же ребенка? Почему они идут на эти шаги?
Елена Богдан:
От банального «не с кем ребенка оставить», наверное, до непонимания того, во что втягиваются сегодня дети. Ведь посмотрите, когда идут на несанкционированные митинги, на несанкционированные марши, уже изначально понимают – я надеюсь, что понимают – что нарушают действующее законодательство и принимают участие в том, что сегодня не разрешено. И то, что в это еще втягиваются дети… ведь это уже изначально начинает если не формировать неправильное понимание жизни ребенка, то ломать те стереотипы, которые у ребенка сегодня закладываются. Что он должен быть законопослушным гражданином, что он должен знать и понимать законы Республики Беларусь – даже на своем, детском уровне, ведь мы растим будущего гражданина.
И мы от каждого человека в отношении себя и в отношении страны все-таки ожидаем, что он должен знать и выполнять законы, которые сегодня есть. И то, что детей берут с собой на эти акции – это уже изначально мама закладывает ребенку, что законодательство – это так, что его можно нарушить и тебе за это ничего не будет. То есть уже фактически у ребенка формируется другое мировоззрение. Это во-первых.
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Во-вторых, если говорить о вчера, была не такая уж хорошая погода для того, чтобы маленькие дети гуляли по улице – в сырую погоду и дождь. Это состояние здоровья этого ребенка.
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Третье и, наверное, самое главное – это тот диссонанс, который сегодня вносится в умы наших детей. Что то, что вам говорят в школе – это плохо, а то, что говорит улица – это хорошо. Ведь на улице никогда ничего хорошего не решается. Если один раз позволено будет улице что-то изменить, то это станет просто законом жизни этого государства или этой страны.
Я считаю, что Республика Беларусь не имеет права допустить «родитель номер один» и «родитель номер два»
Евгений Поболовец:
Мы это видим на примере многих соседних стран. Некоторые пытаются навязать нам ценности, которые нивелируют традиционный семейный уклад. В некоторых странах уже приняли за правило говорить не «папа, мама», а «родитель номер один, родитель номер два» и тому подобное. Насколько такие ценности могут прижиться на белорусской земле?
Елена Богдан:
Я считаю, что Республика Беларусь, наши традиционные семейные ценности, не имеет права допустить «родитель номер один» и «родитель номер два». Самой природой придумано, что есть папа и мама, есть мужской и женский пол. И в воспитании ребенка в нормальной семье вклад папы и мамы абсолютно разный, его нельзя заменить. Его нельзя заменить «родителем номер один» и «родителем номер два» с детьми.
Евгений Поболовец:
Насколько я знаю, есть предложение в новую редакцию Конституции Беларуси – закрепить, что есть папа и есть мама.
Елена Богдан:
Сегодня наша Конституция говорит о том, что брак – это союз женщины и мужчины. Сегодня такая норма и читается в нашей Конституции.
Евгений Поболовец:
Видимо, есть запрос как-то усилить.
Елена Богдан:
Возможно, ее и стоило бы усилить, что семья – это папа и мама.
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Евгений Поболовец:
Какие еще есть пожелания в новую редакцию Конституции от женской части населения?
Елена Богдан:
От женской части населения мы планировали, что мы обсудим изменения в Конституцию в нашей акции «Крепкая семья – крепкая держава» (подробнее здесь). Мы планируем провести ряд круглых столов, стартуем в октябре в Минске. Мы постараемся провести потом во всех регионах.
Должна быть норма, что международное законодательство действует до тех пор, пока оно не сталкивается с национальными интересами Республики Беларусь
Мне, наверное, сейчас все-таки проще говорить как заместителю министра по внесению изменений в Конституцию. Во-первых, мы все пережили коронавирусную инфекцию. И мне кажется – пока это мое личное мнение – что все-таки в Конституцию мы должны внести норму… Конечно, международное законодательство – это правильно, это хорошо, это престижно, это показывает уровень Республики Беларусь на международной арене.
Но когда мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, когда все страны вдруг стали резко только за себя, наверное, в нашей Конституции должна быть такая норма, что международное законодательство действует до тех пор, пока оно не сталкивается с национальными интересами Республики Беларусь, естественно, в соответствии с положениями действующей Конституции. Вот это первое. И второе, оно тоже навеяно моей работой в Министерстве здравоохранения: на сегодняшний момент Конституция – это документ, который говорит, что государство обязано сделать для своих граждан, и что мы все-таки должны продумать в Конституции нормы, что же граждане должны сделать для того, чтобы государство было сильным, процветающим, крепким настоящим государством.
Евгений Поболовец:
А что имеется в виду?
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Елена Богдан:
Например, наша 45-я статья Конституции, что государство сегодня должно создать условия для оказания доступной и качественной медицинской помощи. Но ведь и гражданин обязан соблюдать определенные нормы поведения для того, чтобы сохранять и укреплять свое собственное здоровье.
У нас есть достаточное количество специалистов других специальностей, которые прошли обучение по коронавирусной инфекции
Евгений Поболовец:
Коль вы уже затронули тему коронавирусной инфекции. Мы наблюдаем, что идет вторая волна и вряд ли она обойдет стороной Беларусь. Какова сейчас эпидемиологическая ситуация в Беларуси и как вы оцениваете готовность государства если не противостоять в полной мере этой пандемии, то хотя бы минимизировать возможные последствия?
Елена Богдан:
Мы изначально готовились к тому, что будет вторая волна заболеваемости. Мы говорили об этом весной, говорили летом, когда шел спад заболеваемости и мы выходили на низкие цифры в пределах 100-200 случаев.
Что нами сделано за этот период? Первое – это подготовленные специалисты. Сегодня у нас есть достаточное количество специалистов других специальностей, которые прошли обучение по коронавирусной инфекции. Плюс уже в течение трех недель у нас выезжают специалисты республиканского уровня в наши региональные организации здравоохранения для того, чтобы, с одной стороны, обновить знания, со второй – учитывая, что мы все-таки изменяем наши клинические протоколы (тоже с учетом нашего опыта), обучать тем новшествам, которые внесены в клинические протоколы. Это первое и самое главное.
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Второе – это, конечно, средства индивидуальной защиты. Это находится на постоянном контроле. У нас имеется, с учетом поставок и предполагаемого расхода по максимуму, который мы пережили весной, вплоть до июня следующего года по поступлению, по расходу запасы средств индивидуальной защиты – такие графики. Проведена ревизия всех точек подачи кислорода, ведь мы почти на треть увеличили за это время, начиная с марта, количество точек подачи кислорода. Мы освоили собственное производство специального оборудования, когда из одной точки подключения возможно подавать кислород двум-четырем пациентам, в зависимости от мощности палаты и от мощности оборудования. Мы сделали необходимые запасы лекарственных средств.
Большое подспорье: наверное, из всех лекарственных средств, которые использовались при коронавирусной инфекции, по-моему, из 180 – 150 производится в Республике Беларусь. Мы остались зависимы от небольшого количества. Вот если брать такие критические позиции, то это позиции, «Тоцилизумаб» – она производится сегодня одним фармпроизводителем во всем мире. У нас имеется достаточный запас сегодня, плюс мы ожидаем поставку в ближайшее время необходимого количества флаконов из расчета на три месяца работы. Плюс мы ожидаем в конце октября этот новый препарат, который называется «Ремдсивир». Мы провели процедуру закупки, и 6 000 флаконов, единиц, прибудет к концу октября. Соответственно, этот препарат будет доступен нашим пациентам.
Сегодня стараемся максимально сохранить объемы плановой медицинской помощи
Мы сегодня стараемся максимально сохранить объемы плановой медицинской помощи, потому что во время первой волны мы все-таки приостанавливали оказание онкологической и кардиохирургической плановой помощи. Поэтому сегодня наши стационары работают в смешанном режиме. Практически в каждом стационаре есть специально выделенное отделение для коронавирусных пациентов. При необходимости у нас сегодня могут работать 48 лабораторий ПЦР-тестирования, у нас внедрено тестирование на антитела, так называемое экспресс-тестирование, мы сегодня прорабатываем вопрос внедрения теста на антитела ИФА-методом. У нас достаточные запасы плазмы, мы на сегодняшний момент работаем нас созданием промышленных серий антиковидного иммуноглобулина.
В первую очередь мы обязаны обеспечить вакцинацию против гриппа людей старших возрастов – это надо сделать обязательно – тех людей, которые наиболее часто контактируют с большим количеством людей. Мы в обязательном порядке должны носить маски, мы должны обрабатывать, мыть руки.
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Если есть возможность помыть руки, то лучше руки вымыть с мылом, если такой возможности нет – у нас в сумочке, в кармане должен в обязательном порядке быть антисептик, и периодически при соприкосновении в магазине с какими-то поверхностями, на почте, в лифте с кнопками мы должны в обязательном порядке обрабатывать руки.