Коронавирус, акции протеста и поддержка материнства. Елена Богдан ответила на три актуальных вопроса

Новости Беларуси. Тему поддержки материнства в Беларуси обсудили с гостем студии Новости «24 часа». На вопросы отвечала председатель Белорусского союза женщин, заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Евгений Поболовец, ведущий:

В Беларуси начинается Неделя матери. Можно ли сказать, что поддержка материнства в нашей стране – это дело государственной важности? Мы должны стимулировать рождаемость в нашей стране Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Если говорить о государственной поддержке материнства, по одному количеству пособий, которые у нас сегодня есть, по продолжительности декретного отпуска, три года, – редко какая страна себе может позволить такой продолжительный отпуск с выплатой государственного пособия мамам, которые находятся в декретном отпуске. Фактически во всех законодательных актах по различным направлениям социальной сферы у нас прослеживается приоритет материнства и детства.

Когда мы говорим о поддержке матерей, мы все-таки должны говорить о том, что мы должны стимулировать рождаемость в нашей стране. В чем парадокс? Чем лучше мы живем, тем на более поздний срок мы откладываем материнство. Ведь есть оптимальный возраст – это все-таки 20-29, ну 30 лет. Ну, не позже. Это золотой репродуктивный возраст женщин, потом ребенка завести все сложнее. И здесь уже накладываются вопросы, когда необходимо применение каких-то специальных медицинских вмешательств для того, чтобы семья могла иметь детей. Когда мы говорим о государственной поддержке семей, ведь последний законодательный акт – это указ Президента о дополнительных мерах по социальной поддержке семей, куда введена на бюджетной основе одна бесплатная попытка ЭКО для семей, которые не могут иметь детей. Это тоже достаточно большой шаг и вклад государства в поддержку наших семей. Детей берут с собой на эти акции – это уже изначально мама закладывает ребенку, что законодательство – это так Евгений Поболовец:

Каждые субботу и воскресенье проходят марши несогласных. Буквально вчера в очередной раз видели, как матери берут с собой детей. В комментарии нашему каналу одна женщина сказала (подробнее здесь), что берет свою дочь, чтобы та росла патриотом. Но это ведь несанкционированная акция – мало ли что произойдет, ребенок по разным причинам может пострадать. Почему, на ваш взгляд, у таких матерей не срабатывает инстинкт сохранения своего же ребенка? Почему они идут на эти шаги?

Елена Богдан:

От банального «не с кем ребенка оставить», наверное, до непонимания того, во что втягиваются сегодня дети. Ведь посмотрите, когда идут на несанкционированные митинги, на несанкционированные марши, уже изначально понимают – я надеюсь, что понимают – что нарушают действующее законодательство и принимают участие в том, что сегодня не разрешено. И то, что в это еще втягиваются дети… ведь это уже изначально начинает если не формировать неправильное понимание жизни ребенка, то ломать те стереотипы, которые у ребенка сегодня закладываются. Что он должен быть законопослушным гражданином, что он должен знать и понимать законы Республики Беларусь – даже на своем, детском уровне, ведь мы растим будущего гражданина. И мы от каждого человека в отношении себя и в отношении страны все-таки ожидаем, что он должен знать и выполнять законы, которые сегодня есть. И то, что детей берут с собой на эти акции – это уже изначально мама закладывает ребенку, что законодательство – это так, что его можно нарушить и тебе за это ничего не будет. То есть уже фактически у ребенка формируется другое мировоззрение. Это во-первых. Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси Во-вторых, если говорить о вчера, была не такая уж хорошая погода для того, чтобы маленькие дети гуляли по улице – в сырую погоду и дождь. Это состояние здоровья этого ребенка. Если один раз позволено будет улице что-то изменить, то это станет просто законом жизни этого государства или этой страны Третье и, наверное, самое главное – это тот диссонанс, который сегодня вносится в умы наших детей. Что то, что вам говорят в школе – это плохо, а то, что говорит улица – это хорошо. Ведь на улице никогда ничего хорошего не решается. Если один раз позволено будет улице что-то изменить, то это станет просто законом жизни этого государства или этой страны.

Я считаю, что Республика Беларусь не имеет права допустить «родитель номер один» и «родитель номер два» Евгений Поболовец:

Мы это видим на примере многих соседних стран. Некоторые пытаются навязать нам ценности, которые нивелируют традиционный семейный уклад. В некоторых странах уже приняли за правило говорить не «папа, мама», а «родитель номер один, родитель номер два» и тому подобное. Насколько такие ценности могут прижиться на белорусской земле? Елена Богдан:

Я считаю, что Республика Беларусь, наши традиционные семейные ценности, не имеет права допустить «родитель номер один» и «родитель номер два». Самой природой придумано, что есть папа и мама, есть мужской и женский пол. И в воспитании ребенка в нормальной семье вклад папы и мамы абсолютно разный, его нельзя заменить. Его нельзя заменить «родителем номер один» и «родителем номер два» с детьми. Евгений Поболовец:

Насколько я знаю, есть предложение в новую редакцию Конституции Беларуси – закрепить, что есть папа и есть мама. Елена Богдан:

Сегодня наша Конституция говорит о том, что брак – это союз женщины и мужчины. Сегодня такая норма и читается в нашей Конституции.

Евгений Поболовец:

Видимо, есть запрос как-то усилить. Елена Богдан:

Возможно, ее и стоило бы усилить, что семья – это папа и мама. «Один из самых успешных и эффективных». Елена Богдан об опыте Беларуси в борьбе с коронавирусом и Белорусском союзе женщин Евгений Поболовец:

Какие еще есть пожелания в новую редакцию Конституции от женской части населения? Елена Богдан:

От женской части населения мы планировали, что мы обсудим изменения в Конституцию в нашей акции «Крепкая семья – крепкая держава» (подробнее здесь). Мы планируем провести ряд круглых столов, стартуем в октябре в Минске. Мы постараемся провести потом во всех регионах. Должна быть норма, что международное законодательство действует до тех пор, пока оно не сталкивается с национальными интересами Республики Беларусь Мне, наверное, сейчас все-таки проще говорить как заместителю министра по внесению изменений в Конституцию. Во-первых, мы все пережили коронавирусную инфекцию. И мне кажется – пока это мое личное мнение – что все-таки в Конституцию мы должны внести норму… Конечно, международное законодательство – это правильно, это хорошо, это престижно, это показывает уровень Республики Беларусь на международной арене.

Но когда мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, когда все страны вдруг стали резко только за себя, наверное, в нашей Конституции должна быть такая норма, что международное законодательство действует до тех пор, пока оно не сталкивается с национальными интересами Республики Беларусь, естественно, в соответствии с положениями действующей Конституции. Вот это первое. И второе, оно тоже навеяно моей работой в Министерстве здравоохранения: на сегодняшний момент Конституция – это документ, который говорит, что государство обязано сделать для своих граждан, и что мы все-таки должны продумать в Конституции нормы, что же граждане должны сделать для того, чтобы государство было сильным, процветающим, крепким настоящим государством. Евгений Поболовец:

А что имеется в виду? Цены на лекарства, санитарная авиация и «домашние» врачи. Елена Богдан о состоянии медицины в Беларуси Елена Богдан:

Например, наша 45-я статья Конституции, что государство сегодня должно создать условия для оказания доступной и качественной медицинской помощи. Но ведь и гражданин обязан соблюдать определенные нормы поведения для того, чтобы сохранять и укреплять свое собственное здоровье. У нас есть достаточное количество специалистов других специальностей, которые прошли обучение по коронавирусной инфекции Евгений Поболовец:

Коль вы уже затронули тему коронавирусной инфекции. Мы наблюдаем, что идет вторая волна и вряд ли она обойдет стороной Беларусь. Какова сейчас эпидемиологическая ситуация в Беларуси и как вы оцениваете готовность государства если не противостоять в полной мере этой пандемии, то хотя бы минимизировать возможные последствия?

Елена Богдан:

Мы изначально готовились к тому, что будет вторая волна заболеваемости. Мы говорили об этом весной, говорили летом, когда шел спад заболеваемости и мы выходили на низкие цифры в пределах 100-200 случаев. Что нами сделано за этот период? Первое – это подготовленные специалисты. Сегодня у нас есть достаточное количество специалистов других специальностей, которые прошли обучение по коронавирусной инфекции. Плюс уже в течение трех недель у нас выезжают специалисты республиканского уровня в наши региональные организации здравоохранения для того, чтобы, с одной стороны, обновить знания, со второй – учитывая, что мы все-таки изменяем наши клинические протоколы (тоже с учетом нашего опыта), обучать тем новшествам, которые внесены в клинические протоколы. Это первое и самое главное. Как сейчас работают медики в Беларуси и чего ждут от второй волны коронавируса? Показываем на примере 10-й больницы Второе – это, конечно, средства индивидуальной защиты. Это находится на постоянном контроле. У нас имеется, с учетом поставок и предполагаемого расхода по максимуму, который мы пережили весной, вплоть до июня следующего года по поступлению, по расходу запасы средств индивидуальной защиты – такие графики. Проведена ревизия всех точек подачи кислорода, ведь мы почти на треть увеличили за это время, начиная с марта, количество точек подачи кислорода. Мы освоили собственное производство специального оборудования, когда из одной точки подключения возможно подавать кислород двум-четырем пациентам, в зависимости от мощности палаты и от мощности оборудования. Мы сделали необходимые запасы лекарственных средств.