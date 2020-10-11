«Не сметь меня фотографировать». Григорий Азарёнок 11 октября вышел на улицы Минска, чтобы увидеть протест своими глазами

Новости Беларуси. 11 октября в Минске прошли протестные акции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Агрессивно настроенные молодые и не только люди. Судя по всему, цель у них одна – провокация, а не мирный протест. Так любят преподносить события сами протестующие, хотя даже невооруженным взглядом видна радикализация: забрасывали камнями автомобили, правоохранителей и съемочные группы. Григорий Азаренок 11 октября тоже вышел на улицы Минска, чтобы увидеть все своими глазами. Кадры, которые скажут вам больше, чем любые комментарии.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Пока шататели режима просыпались, польские кураторы придумывали, куда загнать их сегодня. Ко Дворцу Независимости уже ходили, на экскурсии в Дроздах побывали, побились лбом о стены изолятора на Окрестина. Сегодня им предложили сходить к СИЗО КГБ и в тюрьму на Володарского. Складывается ощущение, что заграничным дельцам уже хочется, чтобы адептов поскорее куда-нибудь посадили, так как названия для маршей придумывать все сложнее.

Пунктуальностью так называемые противники власти не отличаются. Мы видим, что назначенное время уже наступило, но шатать режим пока никто не пришел. Но ждать пришлось недолго. Небольшими группками люди стали собираться. И снова нашлись такие, кто взял с собой детей.

– Для чего вы взяли с собой дочь?

– Пусть патриоткой растет, пусть знает.

– А если что-то случится?

– А что случится?

– Кто-то побежит или что-то бросит.

– Никто не будет бежать. Я ходила и ходить буду и дочку буду брать.

– То есть вы не переживаете за свою дочь?

– А чего я буду за нее переживать? Григорий Азаренок:

Когда собралось уже несколько сотен человек, мы на полную катушку ощутили, что значит мирные, добрые, светлые, невероятные демонстранты.

– С государственной прессой не общаюсь, сразу говорю.

– Почему?

– Потому что вы врете все. Все, что вы показываете по первой программе, по СТВ – это все вранье, ребята.

– Ну, мы же даем вам слово.

– Даете? Так вы не покажете. Вот я говорю, а вы это ничего абсолютно не…

Не сметь меня фотографировать. Сейчас побью экран, я сказала! Меня слышишь? Покажи, я сказала!

Тебе не стыдно людям в глаза смотреть? Тебе не стыдно здесь?

– Хотите что-то сказать?

– Хочу в глаза посмотреть.

– Смотрите.

– Смотрю.

– А для чего вы сюда пришли?

– В глаза тебе посмотреть.

– Ну, посмотрели?

– Еще нет.

– В чем дело? Что вы там увидели?

– Пустой взгляд, беспринципный и бесчеловечный.

– Вы ничтожество.

– Почему вы так считаете?

– Потому что вы стоите здесь.

Ну, скажите, вам не стыдно? Скажите, вам не стыдно за это?

– Я не буду с вами… Пошли вон отсюда!

– Убийца!

– Да вы же подонки. Вы же подонки! Посмотрите внимательно, это ваш руководитель, кто вам деньги платит.

– Вы себя не узнаете?

– Вы понимаете, матери вышли за своих детей, которых побили, которых мучали.

– Не надо провоцировать здесь людей, катитесь отсюда.

– Пошел вон, Russia Today! Пошёл вон, скотина!

– Я просто работаю.

– Ты не работаешь, ты продался, скотина.

– Кому я продался?

– Да я уж не знаю, потому что ты одурачиваешь людей, подонок.

– Отравил этого Навального, убийца, подонок!

– Вы против Путина выступаете?

– Да! Пошел Путин вон. Сейчас яйца отобью, российское животное. Я русская, ты – российское животное.

В принципе, это все, что нужно знать о свободе слове и демократии в протестной толпе. Нам кричат: «Пошли вон!» Очень непросто работать в этой ситуации. Были на месте и сотрудники милиции. Но протестующие на мирный диалог настроены не были. Агрессивная толпа решила перейти к активным действиям.

Мы видим, что от воскресенья к воскресенью людей выходит все меньше и меньше. Но не может не настораживать то, что толпа становится все более агрессивной с каждым разом.

Мы видим, что агрессивная толпа напала на сотрудников милиции. Сейчас идет жесткая потасовка.

Только что вы видели, как неуправляемая толпа нападала на сотрудников ОМОН. Они бросали в них бутылки, пытались избивать, разобрали ограждение на дороге.

Григорий Азаренок:

Дальше явно скоординированная толпа вышла на проезжую часть, что вызвало у нее неописуемый восторг. Да, мы такие, мы невероятные, это наш город. И мы будем решать, когда вам ездить, а когда нет. Видимо, прав один из протестующих.

Надо сухой закон или нация вымрет. Или хотя бы ввести ограничение, как в Швеции, Финляндии, Норвегии. А зачем они вышли, им самим сформулировать непросто.

– Для того, для чего все приходят.

– А для чего все приходят?

– Чтобы наши голоса вернули.

– А вы голосовали?

– Конечно.

– А за кого?

– За Тихановскую.

– А почему вы считаете, что голоса украли?

– Это очевидно.

– Почему? Нет же никаких подсчетов.

– Есть подсчеты в других местах, в Telegram, например.

– В Telegram – это адекватные подсчеты, да?

– Ну, да.