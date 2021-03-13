Григорий Азарёнок: cчитаю наградой для себя внесение в базу украинского «Миротворца»
Новости Беларуси. Радикальные экстремисты готовятся к так называемым акциям протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Зарубежные подстрекатели вновь планируют призвать людей на улицы. Их не смущает, что численность желающих участвовать в подобных провокациях остается на уровне статистической погрешности. При этом вновь проявляется их болезненная ненависть к Беларуси и белорусскому народу.
Григорий Азаренок, «Тайные пружины политики». Подробнее в видеоматериале.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».
Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья!
Строки злобного сумасшедшего графомана Печерина стали гимном всех отчизнопродавцев. Это и украинские нацисты и бандеровцы, которые готовы убивать свой собственный народ ради чистоты расы. Это и российские навальнята, которые хотят вновь подчинить державу Западу и превратить ее в колонию. И это наши змагары.
Кем нужно быть, чтобы требовать забрать чемпионат мира? Кем нужно быть, чтобы заваливать фейковыми карусельщиками страницы вещательного союза, чтобы не дать представителям своей страны выступить на международной площадке? Какое состояние нужно иметь внутри самого себя, чтобы призывать к санкциям против своего собственного народа, буквально на коленях вымаливать их? Поза позднего раскаяния уже стала общемировым позором нашей оппозиции.
Григорий Азаренок:
Предатели готовятся к Дню боли. Они хотят вновь вывести людей. Прекрасно понимают, что поддерживают их безумство очень мало людей. Им всего лишь нужны видео столкновений, чтобы вновь клянчить денег у американских и европейских хозяев.
За что они так нас ненавидят? Они и их хозяева? В свое время этим вопросом задавался Пушкин.
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Григорий Азаренок:
Да. Гений прав. Они ненавидят нас за свою слабость. За то, что легко покорялись то нацистам, то англосаксам. Жалкие в своей слабости, они ненавидят силу. Потому что боятся ее. Боятся нас. Правильно боятся.
Придыбайло – Азарёнку: не удивлюсь, если скоро в Верховной Раде будут обсуждать то, что ты говорил
Григорий Азаренок:
Сказано в Евангелии: «Блаженны миротворцы, ибо назовут их сынами Божиими». Считаю наградой для себя внесение в базу украинского «Миротворца». С нацистами, расистами, убийцами, фашистами и фанатами СС у нас разногласия только в земельном вопросе. Они хотят нас закопать в землю, а мы не хотим, чтобы они по ней ходили.
Григорий Азарёнок: украинцы, родные наши братья, вспоминайте наше общее великое прошлое. Возвращайтесь в семью
А вы, змагары, разбурыце ўжо муры в своей голове. И слушайте «Галасы ЗМеста».