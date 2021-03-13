Григорий Азарёнок: cчитаю наградой для себя внесение в базу украинского «Миротворца»

Юлия Алексеюк, СТВ: Зарубежные подстрекатели вновь планируют призвать людей на улицы. Их не смущает, что численность желающих участвовать в подобных провокациях остается на уровне статистической погрешности. При этом вновь проявляется их болезненная ненависть к Беларуси и белорусскому народу.

Новости Беларуси. Радикальные экстремисты готовятся к так называемым акциям протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».

Как сладостно отчизну ненавидеть

И жадно ждать ее уничтоженья!

Строки злобного сумасшедшего графомана Печерина стали гимном всех отчизнопродавцев. Это и украинские нацисты и бандеровцы, которые готовы убивать свой собственный народ ради чистоты расы. Это и российские навальнята, которые хотят вновь подчинить державу Западу и превратить ее в колонию. И это наши змагары.

Кем нужно быть, чтобы требовать забрать чемпионат мира? Кем нужно быть, чтобы заваливать фейковыми карусельщиками страницы вещательного союза, чтобы не дать представителям своей страны выступить на международной площадке? Какое состояние нужно иметь внутри самого себя, чтобы призывать к санкциям против своего собственного народа, буквально на коленях вымаливать их? Поза позднего раскаяния уже стала общемировым позором нашей оппозиции.