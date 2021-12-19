Григорий Азарёнок: «Беларусь, так сказать, уже главный эксперт в Европе по закатыванию в асфальт цветных революций»

Новости Беларуси. Информационная война – один из главных методов борьбы с нашим государством. Об этом на неделе напомнил белорусам Президент Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вбросы, фейки, манипуляции. Против нас в сфере информационного противостояния работают около 70 тысяч человек, и это не энтузиасты, а сотрудники различных спецслужб и подразделений Вооруженных Сил. Одно из самых известных и давних орудий инфовойны против Беларуси – телеканал [ресурс, признанный экстремистским в Беларуси – прим. ред.]. Ложь и фейки они вываливают на головы белорусам в промышленном масштабе. Но мы эффективно противостоим и успешно переходим в контрнаступление. И единственное, что они могут сделать с нашими журналистами – внести в санкционные списки. Один из их фигурантов Григорий Азаренок и его авторская рубрика «Паноптикум» на телеканале СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Начнем мы с поздравлений. Сегодня годовщина. Этому великому фото 11 лет. Оно стало иллюстрацией народной прымаўки: калі амапавец дубінкай блісне, то змагар у штаны дрысне. Беларусь, так сказать, уже главный эксперт в Европе по закатыванию в асфальт цветных революций. Только вы голову поднимите, мы коваными сапогами и демократизаторами покажем вам ваше место. Ваше место – в вашей любимой благословенной Польше. О ней сегодня и поговорим.

Григорий Азаренок:

Нет, мы не будем ее ругать. Мы будем ее жалеть. Жалеть словами величайшего православного святого. Праведного отца Иоанна Кронштадтского. Его иконы есть в каждом нашем храме. Так давайте же прочтем, что говорил он на актуальные ныне темы. Любите врагов ваших – поляков. Они крепко ненавидят нас. И болеют дьявольской ненавистью. Они жалки. Несчастны. Подвержены страстям. И 100 раз нуждаются в нашем сожалении и сочувствии. Ненависть ослепила их сердечные очи. Верно слово Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Они не с нами. Враждуют против нас сильно. Гонят нас на смерть. Притесняют всячески за веру нашу. Осмеивают ее и нас и делают нам всякие пакости. Господи, ты видишь хитрость врагов православной веры и церкви нашей. И их рвение одолеть ее. Положи им конец. И да умрет с этими людьми все лукавое дело их.

Григорий Азаренок:

И слова нашего великого святого из века в века подтверждаются. Ляхов не оставляет та черная ненависть к нашей стране и нашей душе. И создали они новый иезуитский инструмент – подлый телеканал [признанный в Беларуси экстремистским – прим. ред.] Мерзейшее зловонное болото, в котором обитают гады разные, шипячие и ползучие, жабы жирные и стрекозы безмозглые. Агнешка Ромашевская-Гузы – одна из старейших ненавистников Беларуси. Лютую злобу к нам она впитала еще в детстве от своего папочки – подпольщика солидарности. И делом всей ее жизни, всей сущностью ее стала всепожирающая ярость ко всему восточному и красному. И больше всего к Беларуси. Кстати, заметьте, она возглавляет клоаку очень давно. И при платформе, и при ПИС. Как правило, при смене режима в Польше меняют руководителей каналов. Но не ее. Потому что окучивают это болото не налогоплательщики пании, а спецслужбы. Кстати, и британских денег там навалом. Именно они спасли утлое суденышко в момент, когда денежки от польской кормушки сокращались.

Григорий Азаренок:

Агнешка собрала у себя всю слизь, всю грязь, все самое уродливое, что есть в белорусской журналистике. Раньше это были люди с программы Калиновского, которым предлагалось либо [телеканал, признанный в Беларуси экстремистским – прим. ред.], либо сортиры. Теперь же это ўцекачы с госканалов. И неважно, что еще вчера они прославляли режим, получали короны вице-мистер-мисс или работали на СМИ Союзного государства. Беспринципность, алчность, проституция – вот сущность болота. А сама тинистая муттер – бабка очень истеричная. И от любого неудобного вопроса она просто заводится в неадекватных визгах.

– Но ведь именно вмешательство Беларуси, вмешательство Польши в белорусский майдан и спровоцировал то, что…

– Какой белорусский майдан? Собирайтесь. Выходите. Григорий Азаренок:

Ну а методы работы самые демократичные. Дать бабки таксисту, чтобы он рассказал, как над ним издевались пачварные силовики, а потом чухнуть, еще и кидануть.

Подвозил девушку. Я много людей подвожу. Она говорит: я журналистка [телеканала, признанного в Беларуси экстремистским – прим. ред.], я создаю программу. Ладно, создаешь ты программу. Потом что-то разговор о деньгах зашел, она говорит: «10 минут работы – 100 евро». Говорю, криминал – не криминал? Говорит: нет, не криминал. Зачитать текст на диктофон и все. Григорий Азаренок:

И это не госканалы, где ты можешь иметь абсолютно любую точку зрения и делать программы по своему вкусу. Нет. Если только ты заикнешься даже в сторону редакционной политики, ты тут же окажешься утопленным в сортире. И у сотрудников выбора нет – они в чужой стране без заработка и языка. А потому мы жалеем их, убогих. Они тонут. Тонут в зловонном болоте, и нет им спасения. Облегчите же себе страдания. Утоните быстрее. А мы затем займемся мелиорацией. Алене Дзиодзиной есть что сказать на эту тему. Психолог: когда журналист говорит предубеждениями и непроверенными фактами, чем он отличается от сплетницы? Читайте здесь.