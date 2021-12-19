Психолог: когда журналист говорит предубеждениями и непроверенными фактами, чем он отличается от сплетницы?

Одно из самых известных и давних орудий инфовойны против Беларуси – телеканал [ресурс, признанный экстремистским в Беларуси – прим. ред.]. Ложь и фейки они вываливают на головы белорусам в промышленном масштабе. Но мы эффективно противостоим и успешно переходим в контрнаступление. И единственное, что они могут сделать с нашими журналистами – внести в санкционные списки.

Новости Беларуси. Информационная война – один из главных методов борьбы с нашим государством. Об этом на неделе напомнил белорусам Президент Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вбросы, фейки, манипуляции. Против нас в сфере информационного противостояния работают около 70 тысяч человек, и это не энтузиасты, а сотрудники различных спецслужб и подразделений Вооруженных Сил.

Алена Дзиодзина, психолог:

Независимая журналистика в случае канала [признанного в Беларуси экстремистским – прим. ред.] – это скорее история про то, что сколько бы люди не вели бурную деятельность, от них все равно ничего не зависит. Но такие все равно есть, и влиять на общественное сознание они так или иначе пытаются. Если сформулировать тезисно, то новости на канале [признанном в Беларуси экстремистским – прим. ред.] ежедневно сообщают, что все плохо.

Используются мобилизующие формулировки, которые рисуют настолько мрачную картину мира, что подталкивают зрителя испугаться за будущее, разозлиться на все, что в жизни не получилось, и обидеться за это на белорусскую власть. И в этом принципиальное отличие подходов в журналистике – когда во главу угла ставится не стремление информировать, а попытки влиять и манипулировать. Выворачивать факты, чтобы вызвать нужные чувства и спровоцировать к очень конкретному поведению. Часто деструктивному.

Алена Дзиодзина:

И для того есть там, на канале, свои пессимисты, которые считают, что хуже и быть уж не может. Но куда же без дискуссии, когда речь заходит о свободомыслии? С их точкой зрения готова спорить команда оптимистов, мол, как не может быть хуже, бог с вами, окститесь, конечно же может.

Григорий Азаренок: «Беларусь, так сказать, уже главный эксперт в Европе по закатыванию в асфальт цветных революций». Подробнее здесь.

Вот это я понимаю – альтернативная точка зрения, когда можно выбрать между плохо и очень плохо. Но обычно профессиональная журналистика все же предполагает необходимость проверять информацию, сомневаться, не знать, искать ответы и не делать поспешных выводов заранее. В противном случае, когда журналист говорит предубеждениями и непроверенными фактами, то непонятно, чем он в этот момент отличается от обычной сплетницы.

Возможность иметь альтернативную точку зрения не предполагает свободу лгать. Однако, на [телеканале, признанном в Беларуси экстремистским – прим. ред.] потерялись в понятиях, потерялись в принципах, потерялись в неправде. Потерялись как люди и теперь делают попытки заблуждать и других. Стратегия для этого выбрана проще простого, и суть ее всего в двух словах: все плохо. Все тот же тезис с правом на выбор: хуже не будет или все-таки будет.