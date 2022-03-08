О чём стоит сказать сыну накануне и как выбрать подарок любимой? Про 8 Марта поговорили с белорусским артистом
Александр Меженный, ведущий:
8 Марта и Александр Воронище – как это вообще связано? Для тебя проблема – этот день или ты радуешься, ты его ждешь, ты настраиваешься на лучшее?
Александр Воронище, артист:
Я жду его, потому что в этот день много и концертов, весь в работе. Потом я приезжаю домой, конечно, с цветами, жена рада, что я приехал, подарок ей.
Александр Меженный:
Подарок, только уже после концерта.
Александр Воронище:
После концертов, да.
Юрий Царев, ведущий:
Подарок нужно класть на 8 Марта под елку, которую ты не вынес еще с Нового года. Это тогда оправдывает наличие елки в квартире до такого позднего времени.
Александр Меженный:
У тебя мужская семья, у тебя же сын.
Александр Воронище:
Да.
Александр Меженный:
Ты ему рассказываешь про 8 Марта или он уже сам все знает, ему рассказали в садике?
Александр Воронище:
Да, он недавно у меня спросил: «Папа, а что это – 8 Марта?» Я говорю: «Ну ты же подарок делал маме на 8 Марта в садике. Да?» – «Да, делал». – «Ну это женский день, это очень важный день, и мы пойдем покупать цветы, как и в прошлом году». Он: «Да, папа, я помню, что мы много цветов, тюльпанов купили – желтых, красных и белых».
Александр Меженный:
То есть мужчину ты все-таки готовишь.
Юрий Царев:
Желтые тюльпаны я бы не покупал, потому что, как пела Наташа Королева, это вестники разлуки.
Александр Меженный:
А вот не знаю.
Александр Воронище:
Не правда.
Александр Меженный:
Саша, расскажи сейчас Юре, зачем Володька сбрил усы.
Александр Воронище:
Я читал в интернете, что это не к разлуке, а, наоборот, скрепление.
Александр Меженный:
Во-первых, это красиво. Я больше чем уверен, что это день испытания, потому что не всегда парни знают, что же хотят девочки на 8 Марта. Вариант, какой автомобиль она предпочтет, – это большой выбор, это сложно и надо угадать. Это первый момент. Второй момент, что многие руководствуются так: как 23 февраля встретишь, так 8 Марта и проведешь.
Юрий Царев:
У этого еще есть обоюдная прелюдия – 14 февраля. То есть это зачаток последующих действий на 23-е, на 8-е.
Александр Меженный:
Саша, а ты руководствуешься этим правилом? Ты прикидываешь: ага, на 14-е было вот так, на 23-е было вот так, а я...
Александр Воронище:
Нет такой привязки, что я задумал, то я и подарю.
Александр Меженный:
Я, между прочим, на 23 февраля в этом году остался и без пены для бриться, но она, собственно, мне и не нужна, и носки… Прошлогоднее все ношу. Возможно, тренды поменялись, возможно, сейчас дарят все другое.
Подробности в видеоматериале.