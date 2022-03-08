О чём стоит сказать сыну накануне и как выбрать подарок любимой? Про 8 Марта поговорили с белорусским артистом

Александр Меженный, ведущий:

8 Марта и Александр Воронище – как это вообще связано? Для тебя проблема – этот день или ты радуешься, ты его ждешь, ты настраиваешься на лучшее? Александр Воронище, артист:

Я жду его, потому что в этот день много и концертов, весь в работе. Потом я приезжаю домой, конечно, с цветами, жена рада, что я приехал, подарок ей. Александр Меженный:

Подарок, только уже после концерта.

Александр Воронище:

После концертов, да. Юрий Царев, ведущий:

Подарок нужно класть на 8 Марта под елку, которую ты не вынес еще с Нового года. Это тогда оправдывает наличие елки в квартире до такого позднего времени. Александр Меженный:

У тебя мужская семья, у тебя же сын. Александр Воронище:

Да.

Александр Меженный:

Ты ему рассказываешь про 8 Марта или он уже сам все знает, ему рассказали в садике? Александр Воронище:

Да, он недавно у меня спросил: «Папа, а что это – 8 Марта?» Я говорю: «Ну ты же подарок делал маме на 8 Марта в садике. Да?» – «Да, делал». – «Ну это женский день, это очень важный день, и мы пойдем покупать цветы, как и в прошлом году». Он: «Да, папа, я помню, что мы много цветов, тюльпанов купили – желтых, красных и белых». Александр Меженный:

То есть мужчину ты все-таки готовишь. Юрий Царев:

Желтые тюльпаны я бы не покупал, потому что, как пела Наташа Королева, это вестники разлуки. Александр Меженный:

А вот не знаю.

Александр Воронище:

Не правда. Александр Меженный:

Саша, расскажи сейчас Юре, зачем Володька сбрил усы. Александр Воронище:

Я читал в интернете, что это не к разлуке, а, наоборот, скрепление.

Александр Меженный:

Во-первых, это красиво. Я больше чем уверен, что это день испытания, потому что не всегда парни знают, что же хотят девочки на 8 Марта. Вариант, какой автомобиль она предпочтет, – это большой выбор, это сложно и надо угадать. Это первый момент. Второй момент, что многие руководствуются так: как 23 февраля встретишь, так 8 Марта и проведешь. Юрий Царев:

У этого еще есть обоюдная прелюдия – 14 февраля. То есть это зачаток последующих действий на 23-е, на 8-е. Александр Меженный:

Саша, а ты руководствуешься этим правилом? Ты прикидываешь: ага, на 14-е было вот так, на 23-е было вот так, а я... Александр Воронище:

Нет такой привязки, что я задумал, то я и подарю.