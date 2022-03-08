Как раскрыть свой женский потенциал? Уроки женственности от стилиста, психолога и преподавателя дефиле

Женщин миллион, но роковых – единицы. Они умеют сразить наповал, способны «убивать» одним лишь взглядом. Обезоружить улыбкой. Их главный их козырь – не идеальная фигура и не платье от кутюр. Женственность – тот самый секрет притягательности.

Нелли Куприянович, психолог, коуч:

Женщина должна источать радость, счастье и любовь. Но женственная женщина – не значит, что она такая пассивная. Очень привлекает активная женщина, которая может и поддержать беседу, она может что-то интересное рассказать. Обязательно женщина должна чем-то интересоваться, женщина обязательно должна все время что-то хотеть: новую косметику, кофточку. И, конечно, вкладывать в себя: маникюр, прическа, макияж, ухаживать за телом. Это нужно делать не для того, чтобы понравиться мужчине – боже упаси, не для него! А для себя.

Заботливая, ласковая и учтивая – как много в этом материнских чувств, что в отношениях с мужчиной глобальная ошибка. Чуткая женщина, безусловно, подарок небес. Но дарить себя без остатка – неверная тактика. Ведь пустой сосуд не утолит жажду. Только в меру эгоистичная, влюбленная в себя особа в силах заполучить целый мир. Нелли Куприянович:

Есть у меня такой пример. Вот женщина, например, готовит борщ – придет муж, надо будет его накормить, чтобы он был сыт. Другая женщина готовит тот же самый борщ, но думает: я хотела приготовить борщ, мне это нравится, я люблю процесс приготовления. Придет муж, мы с ним обсудим, что мы будем делать в выходные. Смотрите: один и тот же борщ, но в одном случае это мама, а в другом случае – это женственная женщина.

Блеск в газах – самый акцентный аксессуар в женском образе.

Стоит обрамить его некоторыми деталями, и о вас уже не забыть никогда.

Елена Турбай, стилист:

Женственность в образе, конечно, придадут вам какие-то легкие ткани. Это могут быть атлас, шелк, также уютные – кашемир, трикотаж. Кружево прозрачное с драпировкой на ткани – это все придаст любому консервативному костюму женственности и элегантности. Цветочный принт всегда смотрится очень женственно. Это может быть какой-то горошек. Если же вы все-таки предпочитаете оверсайз, то, конечно, здесь важно открывать хрупкие участки тела. Если говорить о женственности, безусловно, это каблук.

Ты узнаешь ее из тысячи – по ее походке от бедра, прямому силуэту и вздернутому подбородку. Дива не торопится, она плывет, затмевая всех вокруг. Грация – ее пропуск в мужские сердца.

Василиса Рымжа, преподаватель дефиле Национальной школы красоты:

Нужно полюбить всю себя, от макушки головы до пяток. В дефиле есть правило: носок направлен вниз, а пятка смотрит вверх. У нас получается длинная согнутая нога.

Когда мы идем, мы выносим вначале колено вперед, затем выпрямляем и полностью переносим вес тела, в конце добавляя бедро. Ровная спина создается за счет того, что у нас должны быть крепкие мышцы спины. Плечи мы отводим назад, обязательно опускаем и расслабляем. У нас длинная рука, которая работает от плеча. Плечи не двигаются.