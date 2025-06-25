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Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны

25 июня 2025 07:40
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Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны, отменив предыдущее решение о ее приостановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны-2

Теперь нелегалов позволяется высылать без действительных документов в те государства, которые готовы их принять. Напомним, борьба с нелегальной миграцией была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Ранее сообщалось о планах выслать из Штатов миллион мигрантов, что уже частично сделано. Против этих мер с начала июня по всей стране проходят масштабные протесты. 

# США

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