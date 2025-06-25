Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны

Теперь нелегалов позволяется высылать без действительных документов в те государства, которые готовы их принять. Напомним, борьба с нелегальной миграцией была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Ранее сообщалось о планах выслать из Штатов миллион мигрантов, что уже частично сделано. Против этих мер с начала июня по всей стране проходят масштабные протесты.