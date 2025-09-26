Брестские пограничники победили в республиканских соревнованиях на лучшую тревожную группу

Пока наши соседи на западных рубежах продолжают ставить палки в колеса и оформлять мизерное количество машин, белорусские пограничники оттачивают мастерство молниеносного реагирования на любые вызовы. В Беларуси прошли соревнования на лучшую тревожную группу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвовали 8 команд из всех погрангрупп и отрядов страны. Пять дней стражи рубежей соревновались в различных дисциплинах: от поражения целей, до поиска нарушителей и вождения автомобиля.

Владислав Бруев, врио первого заместителя председателя Госпогранкомитета Беларуси:

К ним шла масштабная подготовка, в рамках которой пограничные заставы боролись за право представлять свой пограничный отряд, группу на республиканском уровне. В ходе соревнований военнослужащие показали как свое профессиональное мастерство в охране государственной границы, так и слаженную работу в команде и волю к победе.

В этот раз золото у команды Брестской погрангруппы. Им вручили переходящий кубок. Отметим, соревнования проводятся ежегодно. Это не просто состязание, а способ еще раз проверить боеготовность пограничников.