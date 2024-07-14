Боровик: «Надо уйти от некачественной пропаганды, от штампов»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Боровик.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как достучаться до тех людей, которые работают на земле? Они же соцсети не смотрят, они занимаются каждый день работой.
Вадим Боровик, политолог:
Главное – должна работать экономика. Надо начинать не с пропаганды, а с работающей экономики, когда человек занят, его труд достойно оплачен, ему социально обеспечены все гарантии. Сначала нужно создать комфортные условия для его труда. Чтобы он, созидая, мог удовлетворить необходимые потребности и не смотрел в другие государства, чтобы решить свои вопросы.
Во-вторых, мы должны гарантировать гражданам безопасность. Следующий момент – работа с мозгами. Эффективная и качественная пропаганда. Надо уйти от некачественной пропаганды, от штампов.
Подробности в видео.