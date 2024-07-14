Боровик: «Надо уйти от некачественной пропаганды, от штампов»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Боровик.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как достучаться до тех людей, которые работают на земле? Они же соцсети не смотрят, они занимаются каждый день работой.