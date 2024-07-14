О любви к своему делу, современной молодёжи и настоящих белорусах – интервью с Вадимом Боровиком
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Боровик.
О публичности
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Не мешает ли вам публичность?
Вадим Боровик, политолог:
Белорусы очень деликатные, я иногда даже вижу, что кто-то узнал, бывает, что здороваются. В Беларуси интеллигентность и воспитанность у граждан есть. Люди порядочные. Я дискомфорта не испытываю. Известность умеренная, слава богу, я к этому никогда не стремился, но так получается.
Город или деревня? Ответил Вадим Боровик
Александр Осенко:
Вы типичный городской житель. Как вам наша локация?
Вадим Боровик:
Родился я в Минске, до определенных лет меньше бывал в сельской местности, хотя у меня бабушка и дедушка родились в деревне. Когда мои родители родились, они переехали в Минск. Но я ездил в деревню к сестре бабушки. С дедом ездили в грибы, в ягоды.
Сейчас – каждые выходные, у меня есть дача под Минском. Я люблю сажать деревья.
Холост? Вадим Боровик ответил на вопрос о личном – подробности здесь.
О современной молодежи
Александр Осенко:
Если сравнить вашу молодость и молодежь сейчас, есть аналогии?
Вадим Боровик:
В любое время молодежь разная. Сейчас молодежь по своей сути не хуже нас уж точно, имеет потенциал к тому, чтобы делать свою страну той, в которой они хотели бы жить.
Александр Осенко:
Тренд у молодежи – сидеть в гаджетах. Но вы говорите о бальных танцах, общественных объединениях, есть те, кто увлекаются?
Вадим Боровик:
Есть жители виртуального мира, любители Instagram, но они иногда не понимают, что это миф, созданная история. Подмена понятий и ценностей, реальности. Если человек чего-то хочет добиться, он должен к чему-то стремиться. И он уже делает это через определенные структуры. Может идти в общественную деятельность, может заниматься предпринимательской деятельностью, научной. Сегодня молодежь во многих аспектах даже более продвинутая, другой вопрос в том, чтобы они потенциал свой правильно могли использовать и не утратили традиционные вещи.
Где черпает энергию Вадим Боровик?
Александр Осенко:
Где черпаете энергию?
Вадим Боровик:
Спорт важен. Правильное питание, здоровое. Сейчас я больше занимаюсь в спортзале у себя, люблю гулять на свежем воздухе. Дача – это тоже труд на земле, психологическая разгрузка. Энергия от родных, близких и дорогих тебе людей.
Рецепт жизни настоящего белоруса от Вадима Боровика
Александр Осенко:
А сейчас рецепт жизни от настоящего белоруса – Вадима Боровика.
Вадим Боровик:
Мне кажется, что очень важно быть в гармонии с собой и не зацикливаться на чем-то одном. У человека есть несколько важнейших аспектов жизни, где он должен себя реализовать и чувствовать себя полноценным. Важно быть здоровым. Если у вас нет здоровья, вам больше ничего не надо в этой жизни. Второе – духовная составляющая. Человек должен заниматься тем делом, делать то, что он делает искренне, во что он верит. Третье – это личные отношения, семейные отношения. Нужно ценить родную землю. То место, где мы родились. Для меня предательство со стороны любого человека, который начинает в отношении собственного народа, своей страны высказываться негативно. Беларусь – лучшее место на Земле. Я бы хотел, чтобы мы, белорусы, были настоящими белорусами, ценили свою землю и делали все, чтобы наши дети ею гордились.
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