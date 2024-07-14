О любви к своему делу, современной молодёжи и настоящих белорусах – интервью с Вадимом Боровиком

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Боровик. О публичности Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Не мешает ли вам публичность?

Вадим Боровик, политолог:

Белорусы очень деликатные, я иногда даже вижу, что кто-то узнал, бывает, что здороваются. В Беларуси интеллигентность и воспитанность у граждан есть. Люди порядочные. Я дискомфорта не испытываю. Известность умеренная, слава богу, я к этому никогда не стремился, но так получается. Город или деревня? Ответил Вадим Боровик Александр Осенко:

Вы типичный городской житель. Как вам наша локация? Вадим Боровик:

Родился я в Минске, до определенных лет меньше бывал в сельской местности, хотя у меня бабушка и дедушка родились в деревне. Когда мои родители родились, они переехали в Минск. Но я ездил в деревню к сестре бабушки. С дедом ездили в грибы, в ягоды. Сейчас – каждые выходные, у меня есть дача под Минском. Я люблю сажать деревья. Холост? Вадим Боровик ответил на вопрос о личном – подробности здесь. О современной молодежи

Александр Осенко:

Если сравнить вашу молодость и молодежь сейчас, есть аналогии? Вадим Боровик:

В любое время молодежь разная. Сейчас молодежь по своей сути не хуже нас уж точно, имеет потенциал к тому, чтобы делать свою страну той, в которой они хотели бы жить. Александр Осенко:

Тренд у молодежи – сидеть в гаджетах. Но вы говорите о бальных танцах, общественных объединениях, есть те, кто увлекаются? Вадим Боровик:

Есть жители виртуального мира, любители Instagram, но они иногда не понимают, что это миф, созданная история. Подмена понятий и ценностей, реальности. Если человек чего-то хочет добиться, он должен к чему-то стремиться. И он уже делает это через определенные структуры. Может идти в общественную деятельность, может заниматься предпринимательской деятельностью, научной. Сегодня молодежь во многих аспектах даже более продвинутая, другой вопрос в том, чтобы они потенциал свой правильно могли использовать и не утратили традиционные вещи. Где черпает энергию Вадим Боровик?

Александр Осенко:

Где черпаете энергию? Вадим Боровик:

Спорт важен. Правильное питание, здоровое. Сейчас я больше занимаюсь в спортзале у себя, люблю гулять на свежем воздухе. Дача – это тоже труд на земле, психологическая разгрузка. Энергия от родных, близких и дорогих тебе людей. Рецепт жизни настоящего белоруса от Вадима Боровика Александр Осенко:

А сейчас рецепт жизни от настоящего белоруса – Вадима Боровика.