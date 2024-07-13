Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной

Все это время ситуация развивалась следующим образом: белорусские пограничники были переведены на усиленную охрану госграницы, в высокой боеготовности войска ВВС и ПВО на позиции вывели «Полонезы» и «Искандеры». Более того, были развернуты силы специальных военных операций и подразделения разведки. Сегодня глава государства заявил о том, что ситуация требует корректировки – наши действия возымели эффект. Украинская сторона отвела свои вооруженные силы и дополнительные войска от наших рубежей. Выходит, обещание Президента народу выполнено, и если очень хотеть договориться, то всегда можно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вынужден был после официального приветствия в День Независимости Беларуси, насколько это возможно было, успокоить население, что никакой войны не будет, мы не допустим эскалации на нашей границе. Ну, в конце концов, это наше дело, людей в погонах, – сделать так, чтобы было спокойно и наши люди могли работать и заниматься уборкой урожая. Сегодня урожай неплохой. То есть была серьезная тревога нашего населения. В связи с этим было принято решение о выводе отдельных подразделений наших на границу. То есть мы активизировались, и наши войска также были активизированы. Как я говорил, 3 июля от себя лично и прежде всего от вас я пообещал людям, что с ситуацией мы справимся.

Сегодня мне Комитет госбезопасности (не только сегодня, уже два дня назад) докладывал и военная разведка о том, что после определенной нашей работы украинцы свои Вооруженные силы и дополнительно войска, которые они перебросили к нашей границе, это было немало тысяч человек, они от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. То есть те войска, которые усиливали их действия, с границы ушли. Поэтому хотел бы, прежде чем принимать окончательное решение, услышать ваше мнение, какова у нас ситуация на белорусско-украинской границе. Это связано с тем, чтобы мы не допустили какой-то даже самой мелкой ошибки. Но если это так, а это точно так, потому что я у ребят спрашиваю и этого полка. Они мне говорят о том, что не только министр обороны говорит, но и они говорят о том, что сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. Как бы они на нас косо не смотрели, как бы они нас не костыляли, но чуть ли не врагами называли. Хотя мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди, такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Кажется, можно договориться. Но главное, надо разговаривать.