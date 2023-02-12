Говорят, что Киев принудить не могут, а сами силой забрали Коссово. В чём лицемерие Запада?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Я как журналист-международник пытаюсь во всех ситуациях искать определенные аналогии. Безусловно, нынешняя ситуация, которая связана с Украиной, уникальна, но многие годы после подписания Минских соглашений мы слышали от западных политиков, что они не могут давить на Киев, требуя их реализацию, потому что якобы Европа от суверенной страны не может требовать менять Конституцию, предоставлять каким-то регионам автономию. Но в случаем с тем же Коссово мы видим, как суверенную страну та же Европа прямо принуждает признать независимость одного из своих исторических регионов. В ход идут и шантаж, и угрозы. И видят ли сербы, сколь лицемерны западные политики, проводя в похожих ситуациях совсем разную линию? Ответ мы получили от главы сербского движения патриотов отечества и диаспоры «Род» Драгана Станоевича.

Драган Станоевич, глава сербского движения патриотов отечества и диаспоры «Род»:

1999 год – это как раз год, когда Запад во главе с США уничтожил международное право, на которое сегодня так ссылаются. Они тогда открыли ящик Пандоры, показали тогда, что существует право сильного, и начали совершать агрессию на Сербию, бомбами уничтожали центр Белграда (мосты, инфраструктуру, больницы даже детские, не говоря о военных объектах). Поэтому сейчас они требуют от нас, чтобы Коссово и Метохия, которую они военным путем отторгли от Сербии, мы признали как независимую часть, которая всегда исторически была сербской частью. Когда это их интересы, тогда они не могут влиять. Не могут влиять на Киев, на многие другие страны, где их интересы существуют. Когда они говорят, что как так, нельзя же нарушать границы по международному праву, что Россия совершила агрессию и так далее, а за все это время они забывают, что сделали в Сербии. Надежда Сасс:

Почему подобные аналогии не возникают в головах у западных лидеров? Почему тогда США все сошло с рук?

Олег Волошин, народный депутат Украины:

Есть такой мем: вы не понимаете, это другое. Это просто классическая история. Я с момента избрания депутатом инициировал формирование дружбы между парламентами Украины и Сербии. И для меня очевидные аналогии. Мы постоянно слышали от западных лидеров, что мы не можем принуждать Киев вписать особый статус (даже не автономию, а особый статус) в Конституцию, как так, суверенная страна, а мы им будем рассказывать, что делать. Сейчас идут боевые действия, а они говорят: мы не можем говорить Зеленскому, что там решать по поводу Крыма, мы шаг за шагом будем приближаться к термоядерной войне, но ничего не будем рассказвать, потому что это суверенная территория.

Олег Волошин:

Здесь одновременно, что самое поразительное. Ладно, если бы мы в какие-то исторические примеры вникали, но ведь параллельно. Те же самые представители тех же самых ЕС и США приезжают в Белград и говорят президенту… Причем Сербия готова предоставить Коссово тотальную автономию, любую кроме признания, что это уже не часть Сербии. Более того, на севере Коссово живут компактно сербы, которым теперь говорят, что вы сепаратисты. То есть Коссово отделили силой от Сербии, а проживающие теперь там сербы, которые говорят, мол, нас хотя бы обратно в Сербии оставьте, считаются сепаратистами. Это просто какая-то дикая история. Почему это происходит? Все очень просто. Еще в 2007 году в своей знаменитой «мюнхенской речи», если бы которую внимательно слушали, то, наверное, сегодня этого не происходило, Владимир Путин сказал: товарищ волк слушает да ест. Потому что есть понятный интерес всей Европы, и Украина в этом смысле…