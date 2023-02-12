Говорят, что Киев принудить не могут, а сами силой забрали Коссово. В чём лицемерие Запада?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Я как журналист-международник пытаюсь во всех ситуациях искать определенные аналогии. Безусловно, нынешняя ситуация, которая связана с Украиной, уникальна, но многие годы после подписания Минских соглашений мы слышали от западных политиков, что они не могут давить на Киев, требуя их реализацию, потому что якобы Европа от суверенной страны не может требовать менять Конституцию, предоставлять каким-то регионам автономию. Но в случаем с тем же Коссово мы видим, как суверенную страну та же Европа прямо принуждает признать независимость одного из своих исторических регионов. В ход идут и шантаж, и угрозы. И видят ли сербы, сколь лицемерны западные политики, проводя в похожих ситуациях совсем разную линию? Ответ мы получили от главы сербского движения патриотов отечества и диаспоры «Род» Драгана Станоевича.
Драган Станоевич, глава сербского движения патриотов отечества и диаспоры «Род»:
1999 год – это как раз год, когда Запад во главе с США уничтожил международное право, на которое сегодня так ссылаются. Они тогда открыли ящик Пандоры, показали тогда, что существует право сильного, и начали совершать агрессию на Сербию, бомбами уничтожали центр Белграда (мосты, инфраструктуру, больницы даже детские, не говоря о военных объектах). Поэтому сейчас они требуют от нас, чтобы Коссово и Метохия, которую они военным путем отторгли от Сербии, мы признали как независимую часть, которая всегда исторически была сербской частью. Когда это их интересы, тогда они не могут влиять. Не могут влиять на Киев, на многие другие страны, где их интересы существуют. Когда они говорят, что как так, нельзя же нарушать границы по международному праву, что Россия совершила агрессию и так далее, а за все это время они забывают, что сделали в Сербии.
Надежда Сасс:
Почему подобные аналогии не возникают в головах у западных лидеров? Почему тогда США все сошло с рук?
Олег Волошин, народный депутат Украины:
Есть такой мем: вы не понимаете, это другое. Это просто классическая история. Я с момента избрания депутатом инициировал формирование дружбы между парламентами Украины и Сербии. И для меня очевидные аналогии. Мы постоянно слышали от западных лидеров, что мы не можем принуждать Киев вписать особый статус (даже не автономию, а особый статус) в Конституцию, как так, суверенная страна, а мы им будем рассказывать, что делать. Сейчас идут боевые действия, а они говорят: мы не можем говорить Зеленскому, что там решать по поводу Крыма, мы шаг за шагом будем приближаться к термоядерной войне, но ничего не будем рассказвать, потому что это суверенная территория.
Олег Волошин:
Здесь одновременно, что самое поразительное. Ладно, если бы мы в какие-то исторические примеры вникали, но ведь параллельно. Те же самые представители тех же самых ЕС и США приезжают в Белград и говорят президенту… Причем Сербия готова предоставить Коссово тотальную автономию, любую кроме признания, что это уже не часть Сербии. Более того, на севере Коссово живут компактно сербы, которым теперь говорят, что вы сепаратисты. То есть Коссово отделили силой от Сербии, а проживающие теперь там сербы, которые говорят, мол, нас хотя бы обратно в Сербии оставьте, считаются сепаратистами. Это просто какая-то дикая история. Почему это происходит? Все очень просто. Еще в 2007 году в своей знаменитой «мюнхенской речи», если бы которую внимательно слушали, то, наверное, сегодня этого не происходило, Владимир Путин сказал: товарищ волк слушает да ест. Потому что есть понятный интерес всей Европы, и Украина в этом смысле…
Олег Волошин:
К сожалению, и это наша неудача, что мы не смогли переубедить людей другим путем, Беларусь устояла. Сделать сферой тотального доминирования идеологии, которую разрабатывают в определенных западных столицах. Причем речь идет даже не о геополитике, у нас нет много времени на эту глубокую дискуссию, речь идет о том, почему то, что сейчас происходит, не произошло при Трампе. Потому что Трамп как раз является воплощением тех сил, которые помнят, что такое крестьянские корни нашей цивилизации, которые уважают традиционную семью, которые уважают национальный суверенитет, которые хотят, чтобы Америка была не частью глобальной структуры управления, чтобы из нее не тянули соки, когда… Правильный вопрос республиканцы задают Байдену: почему вы вооружаете Украину, 28 миллиардов отправили, а у нас самих много чего не решено, много проблем (нищета, нерешенные проблемы школ, здравоохранения)?
Во главе США сейчас стоит глобалистская элита, которая в лице того же Зеленского увидела надежного союзника. Пока параллельно идет война, в Украине ратифицирована Стамбульская конвенция, в законодательство включено понятие гендера. В украинской армии создаются ЛГБТ-подразделения, у нас демонтируется церковь. Под предлогом борьбы с российской церковью уничтожается основа. Украинское общество традиционно было консервативным, христианским. Выйди на улицы, спроси, что такое семья, – 99 % скажут, что союз мужчины и женщины.
Олег Волошин:
Я видел одну из ваших программ, там была цитата Лукашенко, где он сказал: как только я указал на дверь господину Соросу, у меня сразу начались проблемы в отношениях с Западом. Как только на каналах, которые поддерживал Медведчук, которые связаны с нашей политической силой… Ведь в эфире не славили Россию, но мы очень жестко критиковали Сороса, внешнее управление имени Сороса, очень жестко критиковали рынок земли, попытки разрушить традиционные ценности, и эти же структуры, которые связаны с Соросом, в первую очередь объявили нас врагами. То есть будь мы просоросскими и одновременно пророссийскими, такие прорусские ЛГБТ-активисты, наверное, у нас было бы меньше проблем, но мы, к счастью, не такие. Поэтому нас клеймят якобы за Россию, но проблема не в этом. Мы не хотели, чтобы Украина стала новыми Содомом и Гоморрой. И это главная проблема. И Лукашенко не позволил это сделать в Беларуси.
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