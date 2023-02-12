Идея для подарка. Что любимым мужчинам покупают в ювелирных магазинах?

Новости Беларуси. Кажется, уже не осталось сфер, где Беларусь и Россия не нашли бы точек соприкосновения. Даже гомельские бриллианты пришлись по вкусу московским модницам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, такое одобрение дорого стоит. А вот алмазы приходят в Беларусь на огранку из Якутии. Выгодный экономический обмен, получается. Алмазы из Якутии, а умельцы наши. Как на гомельском предприятии создают бриллианты?

Каждый месяц ювелиры выпускают около 300 моделей изысканных изделий для своих покупателей. Выполняют и редкие заказы – именно здесь создавалась корона победительницы национального конкурса красоты. С тем, что подобная роскошь пользуется спросом и среди обычных покупателей, можно убедиться в фирменном магазине.

Ирина Маслова, продавец ювелирного магазина:

Покупают каратники, около карата, полкарата. В основном это приезжие, россияне могут покупать. Могут и наши.

Первый бриллиант для женщины, как первая любовь: никогда не забывается. А вот приходят ли сюда за подарками для мужчин?

Ирина Маслова:

Особенно приходят мамы, для своих сыновей покупают цепочки, печатки. Например, закончил парень школу, институт. Мама пришла и говорит: я хочу своему сыну сделать подарок. Жены, естественно, тоже покупают своим любимым мужьям.