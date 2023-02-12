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Идея для подарка. Что любимым мужчинам покупают в ювелирных магазинах?

12 февраля 2023 19:08
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Новости Беларуси. Кажется, уже не осталось сфер, где Беларусь и Россия не нашли бы точек соприкосновения. Даже гомельские бриллианты пришлись по вкусу московским модницам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, такое одобрение дорого стоит. А вот алмазы приходят в Беларусь на огранку из Якутии. Выгодный экономический обмен, получается.  

Алмазы из Якутии, а умельцы наши. Как на гомельском предприятии создают бриллианты?  

Идея для подарка. Что любимым мужчинам покупают в ювелирных магазинах?-1

Каждый месяц ювелиры выпускают около 300 моделей изысканных изделий для своих покупателей. Выполняют и редкие заказы – именно здесь создавалась корона победительницы национального конкурса красоты. С тем, что подобная роскошь пользуется спросом и среди обычных покупателей, можно убедиться в фирменном магазине.  

Идея для подарка. Что любимым мужчинам покупают в ювелирных магазинах?-4

Ирина Маслова, продавец ювелирного магазина:  
Покупают каратники, около карата, полкарата. В основном это приезжие, россияне могут покупать. Могут и наши.  

Идея для подарка. Что любимым мужчинам покупают в ювелирных магазинах?-7

Первый бриллиант для женщины, как первая любовь: никогда не забывается. А вот приходят ли сюда за подарками для мужчин?  

Идея для подарка. Что любимым мужчинам покупают в ювелирных магазинах?-10

Ирина Маслова:  
Особенно приходят мамы, для своих сыновей покупают цепочки, печатки. Например, закончил парень школу, институт. Мама пришла и говорит: я хочу своему сыну сделать подарок. Жены, естественно, тоже покупают своим любимым мужьям.  

Идея для подарка. Что любимым мужчинам покупают в ювелирных магазинах?-13

Зажимы для галстука и запонки, сувениры для руководителей, а теперь уже и золотые слитки. Дамам тоже есть чем удивить и порадовать сильный пол. Стоя в блеске камней, поражаешься богатству земных недр. Однако без умелых рук и терпения мастеров мир не увидел бы бриллиантов. Это и есть настоящее чудо и достояние нации.  

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# Украшения # общество # Ирина Маслова # Анна Корольчук # Фотофакт

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