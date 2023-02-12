Алмазы из Якутии, а умельцы наши. Как на гомельском предприятии создают бриллианты?

Новости Беларуси. Кажется, уже не осталось сфер, где Беларусь и Россия не нашли бы точек соприкосновения. Даже гомельские бриллианты пришлись по вкусу московским модницам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, такое одобрение дорого стоит. А вот алмазы приходят в Беларусь на огранку из Якутии. Выгодный экономический обмен, получается. Обо всех тонкостях ювелирного дела расскажет Анна Корольчук.

Лучший подарок – сделанный своими руками. В семье Александра Швайликова с этим полностью согласны, ведь он создает бриллианты. Обдирщик придает алмазу нужную форму и передает полуфабрикат на огранку.

Задача – получить максимальную стоимость будущего кристалла. Одно неверное движение может снизить ее в сотни раз. Большой риск и большая ответственность.

Профессия сложная, редкая. Самое главное – усидчивость, любить это дело.

Огранщики, разметчики и технологи. В этом цеху работают люди с уникальными навыками, которых не заменишь компьютерами.

Лариса Бернадская, ведущий инженер-технолог алмазообрабатывающего предприятия:

Компьютер – да. Он может у нас замерить уже готовые параметры ограненные, но огранщик все это определяет визуально с помощью лупы десятикратного увеличения. Наша работа зависит от человеческого фактора. У нас работают специалисты с очень большим стажем работы. Стаж работы достигает у некоторых до 35-40 лет.

Опыт и знания, накопленные за 50 лет, передают молодым коллегам, не отходя от станка. Больше освоить эту профессию негде.

Кстати, в Советском Союзе гомельские огранщики ездили обучать своему мастерству якутов. Те, в свою очередь, до сих остаются для нас надежным поставщиком алмазов.

Анна Корольчук, корреспондент:

Качество бриллианта определяется по тому, как камень преломляет свет. В его блеске можно увидеть радугу. Чтобы получился такой эффект, кристаллу задают десятки граней. У идеальной круглой формы их 57. Причем как у крупного бриллианта, так и у такого мелкого, размером с песчинку. Действительно ювелирная работа.

Обретя магическое сияние, король драгоценных камней отправляется покорять сердца. 75 % белорусских бриллиантов поставляется на российский рынок, еще около 20 % – в дальнее зарубежье. Из остальных кристаллов на заводе создают ювелирные изделия. К юбилею предприятия специалисты выпустили эксклюзив: бриллиант размером в пять карат, который скоро отправится на аукцион. Конечную стоимость элитного лота сложно вообразить.

Западные санкции здесь, как и везде, внесли свои коррективы в работу. Список партнеров сместился на восточный вектор, это касается как покупателей, так и поставщиков.

Юрий Дедов, заместитель генерального директора по производству алмазообрабатывающего предприятия:

Перешли частично на расходные материалы российского производителя. Достаточно неплохие по цене и по сроку поставки. Импортозамещение в этом плане работает. По некоторым даже материалам мы перешли на белорусских производителей, где это возможно.

В последние годы предприятие модернизировалось, особенно ювелирное производство. Появилось новое оборудование и новые технологии по аффинажу – очистке металлов от примесей. В 2022 году по заказу Министерства финансов здесь начали выпускать мерные слитки из золота.

Юрий Дедов:

Перерабатывали золото за пределами Республики Беларусь, наверное, какие-то вопросы возникали в отношении этого. Встала необходимость развивать этот вид продукции на предприятиях Республики Беларусь. И у нас давно были мысли, цели и желание освоить этот вид продукции. Ну вот, в 2022 году мы этот вопрос реализовали. Сегодня мы поставили на производство выпуск мерных слитков от массы одного грамма до 100 грамм, это при серийном выпуске. Идея для подарка. Что любимым мужчинам покупают в ювелирных магазинах?