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Говорим с психологом о любовной зависимости, воспитании детей и кризисе семьи

01 ноября 2017 13:11
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Новости Беларуси. Психолог Сергей Кручинин в программе «Большой завтрак»

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# общество # Консультация психолога # Сергей Кручинин

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«Если тянется больше года: постоянно возвращается, звонит, отслеживает»: психолог комментирует любовную зависимость
01 ноября 2017 13:11

«Если тянется больше года: постоянно возвращается, звонит, отслеживает»: психолог комментирует любовную зависимость

Психолог о любовной зависимости: «Опасно, когда человек рассматривает не свои достижения, а через призму привязанности»
01 ноября 2017 13:10

Психолог о любовной зависимости: «Опасно, когда человек рассматривает не свои достижения, а через призму привязанности»

Психолог: «Влюблённость – фактор, необходимый не только для отношений, но и для эффективности человека в жизни, профессии»
01 ноября 2017 13:10

Психолог: «Влюблённость – фактор, необходимый не только для отношений, но и для эффективности человека в жизни, профессии»