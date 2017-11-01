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«Чтобы выросла уверенная в себе женщина, доля обожания со стороны отца необходима»

01 ноября 2017 13:09
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Новости Беларуси. Как отец влияет на формирование характера, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:
Чтобы выросла уверенная в себе женщина, ей нужна не только мать. Ей нужен обязательно отец, который будет формировать вот это отношение.

Даже, если не отец, должен быть мужчина, который бы к ней относился к ней уже, как к женщине.

Условно говоря, открывал дверь девочке маленькой, говорил: «Какая ты красивая. Ты – принцесса моя». Вот это – необходимость. Доля обожания со стороны отца необходима. 

Говорим с психологом о любовной зависимости, воспитании детей и кризисе семьи

# общество # Консультация психолога # Сергей Кручинин

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