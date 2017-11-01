Психолог: «Влюблённость – фактор, необходимый не только для отношений, но и для эффективности человека в жизни, профессии»

Новости Беларуси. Чем полезно состояние влюблённости, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:

Когда человек влюблён. А влюблённость – это фактор, необходимый не только для выстраивания отношений, но и для эффективности человека в жизни, профессии, карьере.

Знаете, чтоб глаз горел.

Глаз может гореть не только на какую-то женщину у мужчины, или у женщины на мужчину, но и на работу. Это всё взаимосвязано.