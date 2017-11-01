Прямой эфир

Психолог: «Влюблённость – фактор, необходимый не только для отношений, но и для эффективности человека в жизни, профессии»

01 ноября 2017 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чем полезно состояние влюблённости, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:
Когда человек влюблён. А влюблённость – это фактор, необходимый не только для выстраивания отношений, но и для эффективности человека в жизни, профессии, карьере.

Знаете, чтоб глаз горел.

Глаз может гореть не только на какую-то женщину у мужчины, или у женщины на мужчину, но и на работу. Это всё взаимосвязано. 

Говорим с психологом о любовной зависимости, воспитании детей и кризисе семьи

# общество # Консультация психолога # Сергей Кручинин

Другие новости рубрики

Все новости
«Сложность нового поколения, поколения Z – отсутствует улица»: как воспитать мальчика в XXI веке
01 ноября 2017 13:10

«Сложность нового поколения, поколения Z – отсутствует улица»: как воспитать мальчика в XXI веке

«Чтобы выросла уверенная в себе женщина, доля обожания со стороны отца необходима»
01 ноября 2017 13:09

«Чтобы выросла уверенная в себе женщина, доля обожания со стороны отца необходима»

«В семье, в которой жена играет главную роль, сразу формируется у мальчика неправильное понимание»
01 ноября 2017 13:09

«В семье, в которой жена играет главную роль, сразу формируется у мальчика неправильное понимание»