«Если тянется больше года: постоянно возвращается, звонит, отслеживает»: психолог комментирует любовную зависимость

Новости Беларуси. Как понять, что любовь переросла в зависимость, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:

Когда это – затяжной характер. Все прекрасно знают, сколько нужно человеку, чтобы отойти от какого-то разрыва. В зависимости от типологических особенностей: у кого-то это могут быть два дня, у кого-то – неделя, для кого-то – месяц. Но не год. Если уже тянется больше года, то это – первый признак. И человек не может никак выйти из этого состояния: он постоянно возвращается, звонит бывшему, бывшей, отслеживает всё – пошёл по аккаунтам.

Ну, когда не было соцсетей, выходили – выслеживали, случайно встречались.

Это уже – первый признак. То есть, не может начать жить самостоятельно. Дальше, когда человек уже, в принципе, начинает немножко про себя забывать, он начинает меньше следить за собой. Вот эти вещи, которые происходят с любым видом зависимости – кроме этого, ничего нет. И, наконец, с моей точки зрения, последняя стадия – когда это уже происходит полное психологическое и физиологическое… Начинаются болезни.