В Беларуси проходит республиканский субботник

Во дворах, скверах и парках, в офисах и на заводах, у мемориалов и даже в лесах – по всей стране с самого утра 12 апреля кипит работа: белорусы вышли на республиканский субботник. Это ежегодная добрая традиция – совместно наводить чистоту и порядок в стране после зимы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стремление продуктивно потрудиться и сделать наши города и улицы еще краше объединяет людей вне зависимости от сферы деятельности, статуса или возраста. За метлы, грабли и лопаты берутся представители власти, министерств и ведомств, рабочие коллективы, военные, студенты и школьники. Мероприятие исключительно добровольное, а все заработанные в этот день средства будут направлены на возведение Национального исторического музея Республики Беларусь.