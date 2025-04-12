В Беларуси проходит республиканский субботник

Гладкая: трудно в Беларуси найти место, которое не было бы связано с геноцидом нашего народа

«И как Президент говорит, что наверняка, когда сейчас проводит прокуратура расследование по делу о геноциде, и наверняка чуть позже, когда все это завершится, мы узнаем. Может быть, и не каждый третий, а еще и больше погибло наших людей».