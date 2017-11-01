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Психолог о любовной зависимости: «Опасно, когда человек рассматривает не свои достижения, а через призму привязанности»

01 ноября 2017 13:10
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Новости Беларуси. О симптомах гипертрофированной любви к человеку рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:
Так вот, влюблённость – это нормально. Это – очень хорошо. Чем больше будет у человека влюблённости, тем лучше.

Плохо, опасно становится тогда, когда, кроме этого, ничего не появляется.

Условно говоря, если только один свет в окошке, то через некоторое время и формируется зависимость. Когда человек рассматривает, непосредственно, не свои достижения, а через призму привязанности. Он не может сделать никаких самостоятельных шагов. Для него самое главное – всё время держать  на связи, всё время быть привязанным. 

Говорим с психологом о любовной зависимости, воспитании детей и кризисе семьи

# общество # Консультация психолога # Сергей Кручинин

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