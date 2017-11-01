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«Сложность нового поколения, поколения Z – отсутствует улица»: как воспитать мальчика в XXI веке

01 ноября 2017 13:10
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Новости Беларуси. Что влияет на формирование характера мальчика, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:
Настоящим мужчиной сейчас быть сложнее. Потому что, во-первых, должен быть отец достаточно сильный, но не подавляющий. А, с другой стороны, мать должна давать ему инициативу. Если у Вас упал Ваш мальчик, не нужно сразу бежать: «Ах! Какой ужас!», – и так далее. Потому что мальчик должен испытывать определённые какие-то…

Должны быть разбиты коленки.

«Мальчики не плачут» – по большому счёту, конечно. Естественно, это – стереотип, что мужчины не плачут. Но, в данном случае, это формирует такое определённое отношение.   

Ирина Ромбальская, СТВ:
А улица должна мальчиков формировать?

Сергей Кручинин:
Конечно.

Ирина Ромбальская:
А то мы уже сейчас 10-летних тоже в школу за ручку приводим.

Сергей Кручинин:
Это – тоже сложность такая нового поколения, поколения Z. Отсутствует улица. Ну, может быть, у них появятся какие-то другие вещи, где будут формировать бойцовский характер.

Потому что, хотим мы или нет, тестостерон – основа мужского поведения.

Она формируется не только, благодаря гормонам, которые существуют генетически, изначально. Она формируется и в зависимости от поведения. Будут соревнования, будет борьба – он будет вырабатываться.  

Говорим с психологом о любовной зависимости, воспитании детей и кризисе семьи

# общество # Консультация психолога # Сергей Кручинин

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