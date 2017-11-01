«Любовь с первого взгляда, как правило, это – эрос»: психолог о градации любви

Новости Беларуси. О типах любви рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:

Определений много, но, в принципе, если простыми словами, то это – просто привязанность к чему-либо, влечение к чему-либо. Но, вообще-то, любовь бывает разная, существует 6 видов любви. Первое – это то, что называется влечение, это – эрос. Как правило, в большинстве случаев, это всё перетекает из одного в другое. Это, как ступенька.

То есть, когда: «Ах», – и всё.

Вот ударило и, соответственно, глаз загорелся. Вот любовь с первого взгляда, как правило, это – эрос. Ну, в принципе, страсть. Следующий тип любви – любовь, основанная на дружбе. Когда, помимо эроса, присутствует ещё дружеское расположение. И это – очень такой стабильный тип любви, он может быть достаточно долго. но существует и ещё любовь, такая достаточно хорошо известная, которая основана на прагматическом отношении. Любовь с выгодой, или рациональная. Но даже брак по расчёту – всегда там должен быть не только расчёт, но что-то ещё. Здесь, когда у человека, условно говоря, включены уже мозги, и какие-то рациональные ощущения пользы от брака. И потом есть любовь-мания, влечение. Когда, соответственно, человек не может жить без объекта любви, у него всё уже буквально разрушается от этого, когда зависимость возникает.

Ну, и самый, как бы, считается, высокий тип любви – это агапэ.

Любовь самоотверженная (агапэ – это по-гречески), когда ради другого человека готов на всё. То есть, альтруист такой. Я – ничто, для него – всё. Отличие большое мании и любви самопожертвования. Там человек жертвует собой ради объекта любви, а здесь он может пожертвовать и объектом любви ради любви. Мания – это нечто другое. Но, как любое, основанное на влечении, оно может быть любовью-зависимостью. А любая зависимость, когда является какой-то стабильной – это приносит разрушение человеку.