Лукашенко заложил капсулу времени с посланием потомкам рядом с будущим историческим музеем

Тон активному субботнику задает глава государства. Это тоже уже многолетняя традиция. Сегодня, 12 апреля, Александр Лукашенко на площадке будущего парка Народного единства, где расположится и Национальный исторический музей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь уже идут строительные работы, готовят основу под будущий фундамент здания, которое должно стать местом концентрации истории нашей страны и народа. Согласно архитектурной задумке, сверху музей будет повторять контуры Беларуси. О ходе строительства и деталях проекта главе государства доложил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Так, предусмотрен подземный переход от парка к площади флага. Сегодня с главой государства работают журналисты президентского пула и трудовой десант студентов исторического факультета. Как подчеркнул Александр Лукашенко, – коллеги. Для них и будущих поколений заложили капсулу времени. Студенты пообещали Президенту, что не подведут.