«Готовы предложить качественный продукт». Насколько успешно замещение импортных товаров в Беларуси?

Какие проекты станут главными показателями повышения комфорта жизни минчан? Открытие новых станций метрополитена, перевод водоснабжения на подземные источники, строительство крупных социально значимых объектов, улучшение работы сферы торговли и услуг. О Годе качества в столице поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Наблюдаем существенное смещение приоритетов в сторону белорусских товаров. То есть сегодня уже «Купляйце беларускае» – заставлять не надо, люди эти товары ищут и находят. Для этого построены «Першы нацыянальны гандлёвы дом» и наша старая добрая «Столица», переформатированная под белорусские бренды. Понятное дело, что люди идут, но постоянно нужно их подпитывать какими-то новыми продуктами, открытием новых линеек. Как наши производители справляются, предлагают, чтобы люди не скучали по западной продукции?
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Да, действительно, наши производители справляются, не перестают удивлять новинками. Это касается в большей степени, конечно, продовольственной группы товаров. Зная, что у нас существуют в стране, реализуются очень активно, мне кажется, даже достаточно успешно программы по импортозамещению. Мы как потребители видим результат. Я думаю, каждый потребитель для себя открыл много нового не только в продуктах питания, но и среди непродовольственной группы товаров. Потому что наши производители не то что стараются не отставать от импортных производителей, они, в принципе, увидели, что нужны нашему потребителю, готовы предложить качественный продукт, поэтому все получается.
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