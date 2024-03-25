«Готовы предложить качественный продукт». Насколько успешно замещение импортных товаров в Беларуси?

Какие проекты станут главными показателями повышения комфорта жизни минчан? Открытие новых станций метрополитена, перевод водоснабжения на подземные источники, строительство крупных социально значимых объектов, улучшение работы сферы торговли и услуг. О Годе качества в столице поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Наблюдаем существенное смещение приоритетов в сторону белорусских товаров. То есть сегодня уже «Купляйце беларускае» – заставлять не надо, люди эти товары ищут и находят. Для этого построены «Першы нацыянальны гандлёвы дом» и наша старая добрая «Столица», переформатированная под белорусские бренды. Понятное дело, что люди идут, но постоянно нужно их подпитывать какими-то новыми продуктами, открытием новых линеек. Как наши производители справляются, предлагают, чтобы люди не скучали по западной продукции?