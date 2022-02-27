Готовы ли сотрудники МЧС встать на защиту родины и пригодилась ли помощь ведомства на референдуме?

Дмитрий Сакович, начальник Республиканского центра управления и реагирования на ЧС:

Хотелось бы отметить, что начиная с 22 февраля все органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям были переведены на усиленный вариант несения службы. Министром по чрезвычайным ситуациям было принято управленческое решение – направлены инспекторы государственного пожарного надзора на объекты. Прежде всего уделяли внимание содержанию путей эвакуации, отрабатывались вопросы с персоналом, обучались, проводились инструктажи по действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Задействовано было порядка 5 000 наших работников для обеспечения противопожарного режима на объектах.

«Был один случай в Столбцовском районе». Понадобилась ли на референдуме помощь сотрудников МЧС?

Дмитрий Сакович:

Серьезных вопросов, которые могли бы как-либо повлиять на ситуацию при проведении референдума, не поступало. Но вместе с тем имелись небольшие вопросы, которые мы устраняли незамедлительно, такие как оказание первой помощи при необходимости. Был один случай в Столбцовском районе, где подтопило талыми водами подход к участку – незамедлительно выехали и оказали всю необходимую помощь. Дополнительно каких-либо вопросов в наш Республиканский центр не поступало.