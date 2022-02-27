Готовы ли сотрудники МЧС встать на защиту родины и пригодилась ли помощь ведомства на референдуме?
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ доктор военных наук Николай Бузин и начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Дмитрий Сакович.
Илона Волынец, СТВ:
Расскажите, как была обеспечена пожарная безопасность на участках, не было ли каких-то происшествий?
С 22 февраля все органы и подразделения по ЧС были переведены на усиленный вариант несения службы
Дмитрий Сакович, начальник Республиканского центра управления и реагирования на ЧС:
Хотелось бы отметить, что начиная с 22 февраля все органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям были переведены на усиленный вариант несения службы. Министром по чрезвычайным ситуациям было принято управленческое решение – направлены инспекторы государственного пожарного надзора на объекты. Прежде всего уделяли внимание содержанию путей эвакуации, отрабатывались вопросы с персоналом, обучались, проводились инструктажи по действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Задействовано было порядка 5 000 наших работников для обеспечения противопожарного режима на объектах.
«Был один случай в Столбцовском районе». Понадобилась ли на референдуме помощь сотрудников МЧС?
Дмитрий Сакович:
Серьезных вопросов, которые могли бы как-либо повлиять на ситуацию при проведении референдума, не поступало. Но вместе с тем имелись небольшие вопросы, которые мы устраняли незамедлительно, такие как оказание первой помощи при необходимости. Был один случай в Столбцовском районе, где подтопило талыми водами подход к участку – незамедлительно выехали и оказали всю необходимую помощь. Дополнительно каких-либо вопросов в наш Республиканский центр не поступало.
Илона Волынец:
Мы привыкли к тому, что сотрудники МЧС тушат пожары, спасают людей. Но при необходимости готовы ли сотрудники МЧС встать и на защиту нашей родины?
Готовы ли сотрудники МЧС встать на защиту родины?
Дмитрий Сакович:
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям в целом готовы выполнять все задачи по предназначению. Уже давно проводится работа по организации стрелковой подготовки. В данный момент министром по чрезвычайным ситуациям определены места для хранения оружия, проводятся работы по техукреплению. В профессиональную подготовку уже внедряются программы по стрелковой, тактической подготовке, а также по тактике ведения борьбы при массовых мероприятиях.
Николай Бузин: мы находим способы обеспечить спокойствие в Беларуси даже в этой турбулентной обстановке. Читайте здесь.