Николай Бузин: мы находим способы обеспечить спокойствие в Беларуси даже в этой турбулентной обстановке

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ доктор военных наук Николай Бузин и начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Дмитрий Сакович. Илона Волынец, СТВ:

Так сложилось, что время проведения референдума совпало с очень напряженной ситуацией в Украине. Отовсюду идет противоречивая информация, и белорусам сложно сориентироваться. Николай Евгеньевич, объясните простому белорусу, что нужно знать нам. Обновленная Конституция закрепляет гарантии безопасности нашей страны

Николай Бузин, доктор военных наук:

Наверное, надо знать одно, что наше государство способно обеспечить свою национальную безопасность. Это первое. И безопасность каждого гражданина – это второе. Еще стоит обратить внимание: у нас прошел референдум, прошел спокойно, прошел без эксцессов. Вы помните, сколько нам обещали всевозможных выступлений, были попытки раскачать общество. Но белорусские граждане четко понимают, что происходит в мире. И самое главное, есть с чем сравнить, ведь все познается в сравнении. Посмотрите, что есть у нас, и что есть рядом с нами, и все становится ясно. Рядом с нами, в нашей дружественной стране идет война, по-другому не скажешь. Война не только внешняя, ее не назовешь внешней – это больше внутренняя война, поскольку брат идет на брата, восток разбирается с западом, олигархи разбираются друг с другом. У нас такого нет, и это достижение, наше с вами достижение, нашей страны, нашего государства, нашего правительства, нашего Президента, что в нашей стране такая спокойная обстановка. Да, нас постоянно пробуют на зуб, об этом всегда говорили, но белорусское общество должно четко понимать, что новая Конституция закрепляет гарантии безопасности нашей страны. Это первое. Второе. Новая Конституция четко дает вектор в будущее, куда мы будем идти и что мы будем достигать. Самое главное, мы никогда не были и не будем агрессорами. Что записано в нашей Конституции: с нашей территории не будет никакая агрессия начата. И отдать должное: за все годы существования нашего государства мы четко следуем этому постулату. Илона Волынец:

На торжественном мероприятии, посвященном Дню защитников Отечества, Президент говорил о том, что Беларусь никогда не была и не будет угрозой для других государств. Рядом с нашими границами, в Украине, раздают оружие. Понимаете, что это такое?

Николай Бузин:

Так оно и есть. Но тем не менее мы с каждым годом получаем все больше и больше проблем именно с внешних контуров. Вы знаете прекрасно: вдоль границ – группировки войск, сопредельные государства вводят постоянно санкции. Это вмешательство во внутренние дела государства. Соответственно, мы не можем смотреть на это, есть необходимость реагирования. Есть хорошая поговорка: один раз в год и палка стреляет. Рядом с нашими границами, конкретно в Украине, раздают оружие. Понимаете, что это такое? Людям – кто-то готов с ним обращаться, кто-то не готов – раздают оружие. Илона Волынец:

В большинстве своем люди не готовы. Вопросы национальной безопасности сегодня у нас в приоритете Николай Бузин:

Исходя из того, что на территории Украины уже восемь лет идет война, многие из них готовы и знают, как с ним обращаться. А вот куда направится это оружие, вот это вопрос другой. В том числе оно может прийти через нашу границу. Может появиться очаг напряженности (в принципе, уже есть) на нашей южной границе. Поэтому вопросы национальной безопасности, обеспечения военной безопасности сегодня в приоритете. И об этом говорит и глава государства, об этом говорят наши руководители различного уровня. Ну и самое главное, мы находим те рычаги, способы обеспечить спокойствие в нашей стране даже в этой турбулентной обстановке. Вооруженные Силы, весь силовой блок выполняют в полном объеме те функции, которые на них возложены – обеспечение безопасности государства, создание атмосферы безопасности на территории Республики Беларусь.

Илона Волынец:

Вы затронули тему того, что наши соседи вооружаются, неспокойно на наших границах, что мы не можем спокойно на это реагировать. Очень бурно реагировали страны на наши совместные учения. Как вы оцените, как это было? В Украине нет белорусских войск. Мы обеспечиваем свою безопасность Николай Бузин:

Безобразно. С точки зрения того, что происходило вокруг нашего государства, это был фейк огромного масштаба. Рассказывали о том, что мы на кого-то будем нападать, что мы агрессоры, что мы создаем угрозу всей Европе. Но реально мы этим никогда не занимались. Республика Беларусь всегда была и остается мирным государством. Да, на территории наших соседей шла война. Да, сегодня там идет, так назовем, контртеррористическая операция, которую проводят наши ближайшие друзья – Российская Федерация. Но там нет белорусских войск, там нет наших солдат. Мы обеспечиваем свою безопасность. Что касается наших соседей, вы, наверное, видите, уже не первый год вокруг нас постоянно какие-то инсинуации. Рассказывают о том, какие мы злые, плохие и что от нас можно всего ожидать. Наша страна ни разу не использовала свои силы во вред нашим соседям, какому-либо государству