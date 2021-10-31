Готовит кадры практически для всех отраслей экономики. Почему БГУ по праву входит в топ-300 лучших университетов мира?

Новости Беларуси. Любая научная разработка, а уж тем более изобретения начинаются со студенческой скамьи. 100-летие отметил ведущий вуз страны – Белорусский государственный университет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первый набор был объявлен в мае 1921-го.
Илона Волынец, СТВ:
За век знаний диплом БГУ получили 185 тысяч специалистов, 4 700 кандидатов и 700 докторов наук, а иностранных выпускников – более 15 тысяч. БГУ готовит кадры практически для всех отраслей экономики. В его структуре – 18 факультетов, четыре образовательных и шесть научно-исследовательских институтов.