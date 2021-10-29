Ректор БГУ: у нас используются новые технологии обучения, не такие традиционные, как это было 50-70 лет назад

В торжественном заседании Совета БГУ приняла участие спикер Совета Республики. Наталья Кочанова отметила, что сегодня БГУ – это крупнейший научный и образовательный центр, который признается во всем мире.

Сегодня БГУ входит в топ-300 лучших университетов мира. В его структуре 18 факультетов и 177 кафедр. Вуз готовит кадры для всех отраслей экономики. За век знаний диплом БГУ получили 185 тысяч выпускников. Сейчас ведущий университет страны активно развивает технологии по раскрытию личностного потенциала студентов и делает ставку на новые подходы в образовании.