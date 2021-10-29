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Ректор БГУ: у нас используются новые технологии обучения, не такие традиционные, как это было 50-70 лет назад

29 октября 2021 12:01
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Новости Беларуси. Череда праздничных событий, посвященных вековому юбилею БГУ, продолжается в главном вузе страны. 29 октября сотрудникам университета вручили госнаграды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ректор БГУ: у нас используются новые технологии обучения, не такие традиционные, как это было 50-70 лет назад-1

В торжественном заседании Совета БГУ приняла участие спикер Совета Республики. Наталья Кочанова отметила, что сегодня БГУ – это крупнейший научный и образовательный центр, который признается во всем мире.

Сегодня БГУ входит в топ-300 лучших университетов мира. В его структуре 18 факультетов и 177 кафедр. Вуз готовит кадры для всех отраслей экономики. За век знаний диплом БГУ получили 185 тысяч выпускников. Сейчас ведущий университет страны активно развивает технологии по раскрытию личностного потенциала студентов и делает ставку на новые подходы в образовании.

Ректор БГУ: у нас используются новые технологии обучения, не такие традиционные, как это было 50-70 лет назад-4

Андрей Король, ректор БГУ:
Это и использование новых технологий обучения, которые уже не являются столь традиционными, как это было 50-70 лет назад. Что называется, не в русле передачи достижений человечества от источника, преподавателя, который знает истину в последней инстанции, к приемщику. Конечно, это проектно-исследовательские методы обучения, эвристические методы обучения, которые имеют низкообратный вектор, когда инициатива в познании от студента исходит, исходя из его особенностей. Это максимальное использование информационно-образовательных ресурсов университета, которые за последние 4-5 лет очень хорошо сформированы. Сегодня на нашем портале может происходить единовременное обучение до 2 000 студенческих пар (занятий) без потери качества.

Ректор БГУ: у нас используются новые технологии обучения, не такие традиционные, как это было 50-70 лет назад-7

Напомним, свое 100-летие БГУ отмечает 30 октября. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что придает событию международный статус. Сейчас в вузе обучаются 30 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов. 4 000 из них приехали из-за рубежа.

Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова. Подробнее здесь.

# БГУ # общество # Андрей Король # Наталья Кочанова # Фотофакт

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