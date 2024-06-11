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Иванец: последовательное развитие человеческого потенциала – стратегическая задача для Беларуси

11 июня 2024 13:07
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Последовательное развитие человеческого потенциала является стратегической задачей для Беларуси. Об этом заявил министр образования нашей страны Андрей Иванец на пленарном заседании Международного форума «Формируя будущее», который принимает Казань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иванец: последовательное развитие человеческого потенциала – стратегическая задача для Беларуси-1

Среди приглашенных участников – министры общего и высшего образования Беларуси, Китая, Ирана, Индии, Бразилии, Мексики, Кыргызстана и других стран. Заглавные темы встречи – актуальные вызовы международной образовательной среды, воспитательная работа с опорой на сохранение духовно-нравственных традиционных ценностей, особенности организации детского отдыха и работы с молодежью.

# Международное сотрудничество # общество # Андрей Иванец

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