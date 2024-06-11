Иванец: последовательное развитие человеческого потенциала – стратегическая задача для Беларуси

Последовательное развитие человеческого потенциала является стратегической задачей для Беларуси. Об этом заявил министр образования нашей страны Андрей Иванец на пленарном заседании Международного форума «Формируя будущее», который принимает Казань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.