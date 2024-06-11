Иванец: последовательное развитие человеческого потенциала – стратегическая задача для Беларуси

Последовательное развитие человеческого потенциала является стратегической задачей для Беларуси. Об этом заявил министр образования нашей страны Андрей Иванец на пленарном заседании Международного форума «Формируя будущее», который принимает Казань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди приглашенных участников – министры общего и высшего образования Беларуси, Китая, Ирана, Индии, Бразилии, Мексики, Кыргызстана и других стран. Заглавные темы встречи – актуальные вызовы международной образовательной среды, воспитательная работа с опорой на сохранение духовно-нравственных традиционных ценностей, особенности организации детского отдыха и работы с молодежью.