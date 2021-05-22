У стен БГУ в честь юбилея студенты и преподаватели исполнили молитву. Вот что об этом думает ректор

Новости Беларуси. Религиозные тексты и духовные песнопения. В честь векового юбилея БГУ у его стен состоялся необычный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители православного и католического духовенства, гости, студенты и преподаватели в сопровождении хора Свято-Духова кафедрального собора исполнили благодарственную молитву. Также состоялось богослужение. Его провел митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Несмотря на прохладную погоду, всех участников встречи согревала особая атмосфера. Световое и звуковое оформление внутреннего дворика Белгосуниверситета украсило и выступление сводного хора семи высших учебных заведений страны. Сотни человек проявили себя в акапельном исполнении. «Это обращение к духовной составляющей жизни человека». В БГУ отметили 100-летний юбилей песнопениями и молитвой