У стен БГУ в честь юбилея студенты и преподаватели исполнили молитву. Вот что об этом думает ректор

Новости Беларуси. Религиозные тексты и духовные песнопения. В честь векового юбилея БГУ у его стен состоялся необычный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Религиозные тексты и духовные песнопения. В честь векового юбилея БГУ у его стен состоялся необычный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители православного и католического духовенства, гости, студенты и преподаватели в сопровождении хора Свято-Духова кафедрального собора исполнили благодарственную молитву. Также состоялось богослужение. Его провел митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.
Несмотря на прохладную погоду, всех участников встречи согревала особая атмосфера. Световое и звуковое оформление внутреннего дворика Белгосуниверситета украсило и выступление сводного хора семи высших учебных заведений страны. Сотни человек проявили себя в акапельном исполнении.
«Это обращение к духовной составляющей жизни человека». В БГУ отметили 100-летний юбилей песнопениями и молитвой
Андрей Король, ректор БГУ:
Молитва – это психоэмоциональная вещь, и мы понимаем, что сегодня и университетскому сообществу, и в целом обществу нужны определенные ориентиры, которые будут работать на создание фундамента.
100-летие БГУ – знаковая для Беларуси и национальной системы образования дата. Она внесена в список памятных дат ЮНЕСКО.