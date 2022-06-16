«Максимальное количество остановок». Как водителям обезопасить себя в жару?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Лето вызывает желание путешествовать, ездить на пикники. Вот только очень жаркая погода представляет опасность и для автомобилей, и для их владельцев. На жаре у водителей меняется процесс теплообмена, сосуды расширяются, снижается концентрация внимания.





Александр Гордиенко, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска:

С наступлением летнего периода среднесуточная температура в республике, естественно, возрастает, что может привести к повышенной утомляемости при управлении транспортными средствами. ГАИ рекомендует при планировании длительной поездки переносить поездку на вторую половину дня. Если не получается отказаться от поездки, то нужно планировать ваш вояж таким образом, чтобы было максимальное количество остановок.





У автомобилей, помимо выгорания пластиковых частей, может перегреться двигатель и разнообразные датчики, что в совокупности приведет к аварийной ситуации. Чтобы обезопасить свой транспорт, заранее подумайте о месте парковки. Желательно, чтобы на автомобиль не попадали прямые солнечные лучи. Или запаситесь противосолнечным экраном либо чехлом для руля. Это убережет салон от перегрева.





Александр Гордиенко:

Практически каждый современный автомобиль сегодня оборудован системой кондиционера, поэтому рекомендуется перед началом поездки проветрить свой автомобиль и потом включить систему кондиционирования таким образом, чтобы комфортная температура образовалась внутри салона. Если вы управляете транспортным средством и чувствуете недомогание, ГАИ рекомендует немедленно отказаться от поездки.

Если во время движения водитель допускает дальнейшее переутомление, соответственно, он теряет контроль над дорожной обстановкой, что в первую очередь может привести к нежелательным последствиям и, в частности, к дорожно-транспортному происшествию.