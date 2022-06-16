Открытие «Артека» и основание ВДНХ. Главные исторические события 16 июня

Международный день африканского ребенка

16 июня отмечается Международный день африканского ребенка. Дети – будущее человечества. И одновременно они же являются одной из самых уязвимых социальных групп. Но хуже всех приходится тем из них, кто проводит свое детство в самых бедных африканских странах. Причем число нуждающихся в защите детей на черном континенте постоянно растет. Голод, рабский труд, унижения, насилие и часто даже смерть в самом раннем возрасте – это лишь часть того, что приходится переносить большинству детей Африки. Детская смертность в некоторых африканских странах вдвое выше, чем в большинстве стран мира. Миллионы африканских беспризорников не имеют никаких жизненных перспектив. Стремлением изменить это положение вещей, нетерпимое в XXI веке, и было вызвано учреждение этой международной памятной даты. 16 июня 1959 года была основана ВДНХ

16 июня 1959 года – официальный день рождения Выставки достижений народного хозяйства. Это одно из самых знаменитых и популярных мест в Москве. Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками. Только там можно увидеть копию космического корабля Юрия Гагарина, первые пассажирские самолеты и настоящую электростанцию. Одним из наиболее значимых архитектурных ансамблей и по сей день считается фонтан «Дружба народов». Золотые женские фигуры олицетворяют республики, входившие на тот момент в состав СССР. Многое, конечно, поменялось, однако главная тематика выставки остается прежней – достижения в разных сферах деятельности России. Остались и павильоны, которые посвящены бывшим республикам СССР: Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Абхазии, Азербайджана, Туркмении и Украины. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила полет в космос

16 июня 1963 года Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, совершившей полет в космос. В день первого полета она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О том, что это полет в космос, они узнали из новостей по радио. Терешкова провела на орбите 2 суток 22 часа 50 минут, совершив 48 витков вокруг Земли. Полет перенесла довольно тяжело, и это, вероятно, стало одной из причин того, что следующий старт женщины в космос состоялся только через 19 лет. 16 июня 1943 года – свадьба Чарли Чаплина и Уны О’нил

В 1942 году Чарли Чаплин искал актрису на главную роль в фильме «Призрак и действительность». Ему предложили познакомиться с 17-летней Уной О’Нил, дочерью известного американского драматурга. Эта встреча оказалась для великого комика судьбоносной. 16 июня 1943 года, несмотря на протесты отца невесты, Чаплин и Уна поженились. Хотя Чарли тогда было уже за 50, ни возраст жениха, ни его маленький рост не смущали Уну. Она заявила, что не желает делать карьеру актрисы и хочет посвятить себя семье. Жизнь с молодой женой принесла великому комику долгожданное счастье. Они прожили вместе 34 года. Уна родила Чаплину троих сыновей и пятерых дочерей. Последняя девочка появилась на свет, когда великому комику было 72 года. 16 июня 1925 года открылся пионерский лагерь «Артек»