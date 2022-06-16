«Вода – основа жизни». Снопков об очистной станции, построенной в России с применением белорусских технологий

Новости Беларуси. Белорусская делегация продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девиз деловой площадки – «Новый мир – новые возможности». Участники ищут перспективные направления взаимодействия в условиях западных санкций. И уже есть первые результаты.

О том, как реализуются двусторонние белорусско-российские договоренности и как они воплощаются в реальные проекты, первому вице-премьеру Николаю Снопкову и губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко подемонстрировали в деревне Старая Слобода.