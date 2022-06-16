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«Вода – основа жизни». Снопков об очистной станции, построенной в России с применением белорусских технологий

16 июня 2022 08:56
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Новости Беларуси. Белорусская делегация продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девиз деловой площадки – «Новый мир – новые возможности». Участники ищут перспективные направления взаимодействия в условиях западных санкций. И уже есть первые результаты.

О том, как реализуются двусторонние белорусско-российские договоренности и как они воплощаются в реальные проекты, первому вице-премьеру Николаю Снопкову и губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко подемонстрировали в деревне Старая Слобода.

«Вода – основа жизни». Снопков об очистной станции, построенной в России с применением белорусских технологий-1

Здесь начала работу новая очистная станция.

«Вода – основа жизни». Снопков об очистной станции, построенной в России с применением белорусских технологий-4

Построена она, в том числе, с применением белорусских технологий. И это не первый совместный опыт в эконаправлении. Уже введено в строй 30 подобных комплексов.

«Вода – основа жизни». Снопков об очистной станции, построенной в России с применением белорусских технологий-7

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Вода – это основа жизни. И реальные масштабные проекты чистой воды, очистки воды – это очень важно. Вдвойне приятно, что мы своими технологиями, своей помощью, своим взаимодействием помогаем реализовать эти проекты в Ленобласти. Вдвойне приятно, что это произошло на этой святой земле. Мы думаем, что мы только будем углублять, наращивать, расширять. Наша программа совместных проектов, совместной помощи людям только начинается.

«Вода – основа жизни». Снопков об очистной станции, построенной в России с применением белорусских технологий-10

Впереди насыщенная программа форума. Одна из ведущих тем сегодня – развитие интеграции.

Председатель «Беллегпрома»: россияне будут основными покупателями нашего товара в ближайшие годы. Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Николай Снопков # Александр Дрозденко # Фотофакт

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