«Вода – основа жизни». Снопков об очистной станции, построенной в России с применением белорусских технологий
Новости Беларуси. Белорусская делегация продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девиз деловой площадки – «Новый мир – новые возможности». Участники ищут перспективные направления взаимодействия в условиях западных санкций. И уже есть первые результаты.
О том, как реализуются двусторонние белорусско-российские договоренности и как они воплощаются в реальные проекты, первому вице-премьеру Николаю Снопкову и губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко подемонстрировали в деревне Старая Слобода.
Здесь начала работу новая очистная станция.
Построена она, в том числе, с применением белорусских технологий. И это не первый совместный опыт в эконаправлении. Уже введено в строй 30 подобных комплексов.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Вода – это основа жизни. И реальные масштабные проекты чистой воды, очистки воды – это очень важно. Вдвойне приятно, что мы своими технологиями, своей помощью, своим взаимодействием помогаем реализовать эти проекты в Ленобласти. Вдвойне приятно, что это произошло на этой святой земле. Мы думаем, что мы только будем углублять, наращивать, расширять. Наша программа совместных проектов, совместной помощи людям только начинается.
Впереди насыщенная программа форума. Одна из ведущих тем сегодня – развитие интеграции.
Председатель «Беллегпрома»: россияне будут основными покупателями нашего товара в ближайшие годы. Подробнее здесь.