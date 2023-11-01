Законопроект об основах административных процедур одобрен во втором чтении

Вступление в ШОС, прекращение погрансотрудничества с Украиной, повышение налога на люксовые авто, увеличение пенсий. Депутаты одобрили ряд инициатив о внесении изменений в законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одобрен во втором чтении законопроект об основах административных процедур. Так, закреплена норма о том, что идентификационный номер указывается только в случае необходимости получения документов от других госорганов.