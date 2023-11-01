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Законопроект об основах административных процедур одобрен во втором чтении

01 ноября 2023 15:33
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Вступление в ШОС, прекращение погрансотрудничества с Украиной, повышение налога на люксовые авто, увеличение пенсий. Депутаты одобрили ряд инициатив о внесении изменений в законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одобрен во втором чтении законопроект об основах административных процедур. Так, закреплена норма о том, что идентификационный номер указывается только в случае необходимости получения документов от других госорганов.

Законопроект об основах административных процедур одобрен во втором чтении-1

Наталья Тарасенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Одна из новаций это возможность осуществления административных процедур в проактивном формате. Гражданин, обращаясь за осуществлением данной процедуры, имеет возможность минимизировать свое личное участие в процессе сбора и подачи документов. Кроме того, данный проактивный формат начинает действовать, когда для заявителя наступает определенная жизненная ситуация или меняется его социальный статус.

Всего в рамках заседания 10-й сессии Палаты представителей парламентарии рассмотрели 11 законопроектов.

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# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Наталья Тарасенко # Фотофакт

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