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Предотвратить развитие патологических осложнений. Когда начинать готовиться к беременности?

31 января 2023 17:28
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Многие считают, что самая красивая женщина – беременная. Она излучает свет и добро, а в ее глазах читается душевное спокойствие. Но многие нюансы беременности и родов до сих пор остаются неудобной темой. Замалчивание обесценивает непростой и уникальный опыт, и женщины остаются наедине со своими страхами и проблемами. О том, чего ждать от беременности, как питаться будущей маме и подготовиться к родам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Про осознанность хотелось бы поговорить подробнее. Многие считают, что беременность наступает – момент зачатия, и с этого момента нужно уже готовиться. А оказывается, и врачи меня подержат, готовиться к беременности нужно если незадолго, то за какой-то период определенный до ее наступления. То есть вылечить все инфекционные заболевания, посетить как минимум стоматолога. Что важно, чтобы беременность протекала благополучно?

Предотвратить развитие патологических осложнений. Когда начинать готовиться к беременности?-1

Светлана Яцкевич, акушер-гинеколог:
Да, все верно, соглашусь с вами. Прежде чем забеременеть, женщина должна немножко позаботиться о своем здоровье. То есть если у нее есть какие-то хронические заболевания, она об этом знает, должна обратиться к специалистам для того, чтобы по необходимости ввести их в ремиссию. Возможно, мы говорим всегда так, что за три месяца до планирования беременности принимаем определенные препараты, чтобы впоследствии предотвратить развитие у ребенка каких-то патологических осложнений, которые могут быть обусловлены и заболеваниями матери, и также какими-то пороками развития.

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# Беременность и роды # общество # Наталья Надольская # Светлана Яцкевич # Фотофакт

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