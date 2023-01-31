Предотвратить развитие патологических осложнений. Когда начинать готовиться к беременности?

Многие считают, что самая красивая женщина – беременная. Она излучает свет и добро, а в ее глазах читается душевное спокойствие. Но многие нюансы беременности и родов до сих пор остаются неудобной темой. Замалчивание обесценивает непростой и уникальный опыт, и женщины остаются наедине со своими страхами и проблемами. О том, чего ждать от беременности, как питаться будущей маме и подготовиться к родам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Про осознанность хотелось бы поговорить подробнее. Многие считают, что беременность наступает – момент зачатия, и с этого момента нужно уже готовиться. А оказывается, и врачи меня подержат, готовиться к беременности нужно если незадолго, то за какой-то период определенный до ее наступления. То есть вылечить все инфекционные заболевания, посетить как минимум стоматолога. Что важно, чтобы беременность протекала благополучно?