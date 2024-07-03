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Гость из Польши: для нас Беларусь – это самый близкий народ по культуре, истории, душе

03 июля 2024 18:17
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Ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гость из Польши: для нас Беларусь – это самый близкий народ по культуре, истории, душе-1

Сегодня Запад настойчиво прилагает все усилия, чтобы переписать историю. Там всеми силами провоцируют новые конфликты, демонстративно сносят памятники и в конце концов пытаются забыть о Великой Победе как о страшном сне. Для них наша Победа, как точно подметил Президент, их унижение! Но если отбросить всю политическую мишуру, задумывался ли хотя бы один европейский чиновник: чему такими поступками они учат молодежь?

Гость из Польши: для нас Беларусь – это самый близкий народ по культуре, истории, душе-4

Роланд Дубовски, председатель правления «Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны»:
Память надо сохранять. Если не будет памяти, то не будет будущего. И придет война, подстрекательство к войне, и будет происходить то, что сейчас происходит в Польше. Происходит большое влияние у нас в Польше плохое на молодежь, на взрослых, на всех. Ложь в СМИ. Но это не наш интерес. Это делает Запад, США, чтобы поссорить нас, славян. Для нас, поляков, думающих Беларусь (это не только мое мнение) – это самый близкий народ, общество, население и по культуре, и по истории, и по политике, и по душе просто.

Гость из Польши: для нас Беларусь – это самый близкий народ по культуре, истории, душе-7

Снежана Тодорова-Федотова, председатель Союза болгарских журналистов:
Я очень приятно удивлена тем уважением, с которым ваш Президент Александр Григорьевич Лукашенко почтил память всех, кто участвовал в войне. И самое главное, можно вам благородно позавидовать, что вы не растеряли свою историю, вы ее бережете, храните и самое главное, что передаете ее будущим поколениям. Потому что, к сожалению, сейчас в Европе идет фальсификация истории, подмена истины фальшивыми фактами.

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# День Независимости # общество # Виктория Ходосок

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