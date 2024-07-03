Гость из Польши: для нас Беларусь – это самый близкий народ по культуре, истории, душе

Ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Запад настойчиво прилагает все усилия, чтобы переписать историю. Там всеми силами провоцируют новые конфликты, демонстративно сносят памятники и в конце концов пытаются забыть о Великой Победе как о страшном сне. Для них наша Победа, как точно подметил Президент, их унижение! Но если отбросить всю политическую мишуру, задумывался ли хотя бы один европейский чиновник: чему такими поступками они учат молодежь?