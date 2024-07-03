Гость из Польши: для нас Беларусь – это самый близкий народ по культуре, истории, душе
Ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня Запад настойчиво прилагает все усилия, чтобы переписать историю. Там всеми силами провоцируют новые конфликты, демонстративно сносят памятники и в конце концов пытаются забыть о Великой Победе как о страшном сне. Для них наша Победа, как точно подметил Президент, их унижение! Но если отбросить всю политическую мишуру, задумывался ли хотя бы один европейский чиновник: чему такими поступками они учат молодежь?
Роланд Дубовски, председатель правления «Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны»:
Память надо сохранять. Если не будет памяти, то не будет будущего. И придет война, подстрекательство к войне, и будет происходить то, что сейчас происходит в Польше. Происходит большое влияние у нас в Польше плохое на молодежь, на взрослых, на всех. Ложь в СМИ. Но это не наш интерес. Это делает Запад, США, чтобы поссорить нас, славян. Для нас, поляков, думающих Беларусь (это не только мое мнение) – это самый близкий народ, общество, население и по культуре, и по истории, и по политике, и по душе просто.
Снежана Тодорова-Федотова, председатель Союза болгарских журналистов:
Я очень приятно удивлена тем уважением, с которым ваш Президент Александр Григорьевич Лукашенко почтил память всех, кто участвовал в войне. И самое главное, можно вам благородно позавидовать, что вы не растеряли свою историю, вы ее бережете, храните и самое главное, что передаете ее будущим поколениям. Потому что, к сожалению, сейчас в Европе идет фальсификация истории, подмена истины фальшивыми фактами.
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