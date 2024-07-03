Эксперимент длился целый день – какими работами в космосе занималась Марина Василевская?

Екатерина Яцкевич, ведущая: Вы четвертый белорусский космонавт, но приятно сказать, что вы первая женщина-космонавт Беларуси. Скажите, какой вообще была ваша дорога в космос, действительно трудная, как мы себе представляем?

Марина Василевская, Герой Беларуси, первая белорусская женщина-космонавт:

Да, действительно, дорога была непростая. Так как каждый этап нашей подготовки и полет – это подготовка для фундамента, для того, чтобы действительно вылететь и открыть дверь Республики Беларусь в космос. Конечно, отработка на центрифуге, вестибулярный аппарат, ортостолы, даже сдача экзаменов по тем дисциплинам, которые для меня были впервые. Так как космонавты готовятся от 5 до 12 лет, для нас был очень сжатый срок – это было 8 месяцев нашей подготовки. Конечно, было безумно интересно, но непросто.