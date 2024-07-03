Гуляют в каждом районе! Как минчане празднуют День Независимости

Песни военных лет, солдатская форма и полевая кухня. Буквально каждый квадратный метр Минска сегодня, 3 июля, окутан праздничной атмосферой. Отметить самый главный для Беларуси праздник, День Независимости, вышли тысячи минчан и гостей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции одной из самых масштабных локаций стал Парк Победы. На протяжении всего дня здесь работали интерактивные площадки, где можно было почувствовать себя настоящим сапером или же пройти мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Не менее многолюдно было и у Дворца спорта. На главной сцене для гостей праздника выступили известные артисты. Кроме того, работала большая продовольственная ярмарка с блюдами из разных стран мира. Удивляли своими изделиями и народные мастера со всей страны.

Татьяна Каранкевич, ремесленница:

Я представляю изделия из кожи: картины, шкатулки, фотоальбомы, ежедневники, броши, браслеты – привезли сюда на ярмарку в честь Дня Независимости. Очень рады.

Ольга Белоконь, ремесленница:

Это совместная работа – моя и мастера-керамиста. Он делал ручки, мордочку, а я уже разрисовываю и обыгрываю все. Еще у нас есть белорусские куколки традиционные.

Праздничные гулянья сегодня прошли в каждом районе Минска. Например, в Первомайском по традиции можно было отправиться в путешествие по Детской железной дороге. А в Московском – познакомиться с выставкой ретро-автомобилей и примерить экипировку спецслужб.

– Я вообще железнодорожный фанат, люблю поезда. Приехал сюда, в Беларусь – очень круто.

– Захотели именно в праздник – и не зря. Ожидали, что что-то интересное придумали для ребят, детей. Смотрим, вот развлекательная какая-то программа. Двойное впечатление: не просто прокатились в обычный день, а прокатились именно на праздник.

Этот праздник символизирует единство, дружелюбие и, вы знаете, какую-то силу народа.