Прямой эфир

Гуляют в каждом районе! Как минчане празднуют День Независимости

03 июля 2024 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Песни военных лет, солдатская форма и полевая кухня. Буквально каждый квадратный метр Минска сегодня, 3 июля, окутан праздничной атмосферой. Отметить самый главный для Беларуси праздник, День Независимости, вышли тысячи минчан и гостей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуляют в каждом районе! Как минчане празднуют День Независимости-1

По традиции одной из самых масштабных локаций стал Парк Победы. На протяжении всего дня здесь работали интерактивные площадки, где можно было почувствовать себя настоящим сапером или же пройти мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Не менее многолюдно было и у Дворца спорта. На главной сцене для гостей праздника выступили известные артисты. Кроме того, работала большая продовольственная ярмарка с блюдами из разных стран мира. Удивляли своими изделиями и народные мастера со всей страны.

Гуляют в каждом районе! Как минчане празднуют День Независимости-4

Татьяна Каранкевич, ремесленница:
Я представляю изделия из кожи: картины, шкатулки, фотоальбомы, ежедневники, броши, браслеты – привезли сюда на ярмарку в честь Дня Независимости. Очень рады.

Гуляют в каждом районе! Как минчане празднуют День Независимости-7

Ольга Белоконь, ремесленница:
Это совместная работа – моя и мастера-керамиста. Он делал ручки, мордочку, а я уже разрисовываю и обыгрываю все. Еще у нас есть белорусские куколки традиционные.

Гуляют в каждом районе! Как минчане празднуют День Независимости-10

Праздничные гулянья сегодня прошли в каждом районе Минска. Например, в Первомайском по традиции можно было отправиться в путешествие по Детской железной дороге. А в Московском – познакомиться с выставкой ретро-автомобилей и примерить экипировку спецслужб.

Гуляют в каждом районе! Как минчане празднуют День Независимости-13

– Я вообще железнодорожный фанат, люблю поезда. Приехал сюда, в Беларусь – очень круто.
– Захотели именно в праздник – и не зря. Ожидали, что что-то интересное придумали для ребят, детей. Смотрим, вот развлекательная какая-то программа. Двойное впечатление: не просто прокатились в обычный день, а прокатились именно на праздник.

Гуляют в каждом районе! Как минчане празднуют День Независимости-16

Этот праздник символизирует единство, дружелюбие и, вы знаете, какую-то силу народа.

Гуляют в каждом районе! Как минчане празднуют День Независимости-19

Яркую праздничную программу для минчан и гостей столицы подготовили также в парках Горького и Уго Чавеса, сквере Владимира Мулявина, Лошицком усадебно-парковом комплексе, площадке у «Чижовка-Арены».

# День Независимости # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: наша страна активно развивает оборонный сектор экономики
03 июля 2024 18:02

Президент Беларуси: наша страна активно развивает оборонный сектор экономики

Концерт у стелы «Минск – город-герой» станет кульминацией Дня Независимости
03 июля 2024 17:47

Концерт у стелы «Минск – город-герой» станет кульминацией Дня Независимости

Вольфович: парад на День Независимости демонстрирует готовность защитить наш народ
03 июля 2024 17:44

Вольфович: парад на День Независимости демонстрирует готовность защитить наш народ